Lady Camones: “Congresistas prefieren la playa o el campo en lugar de trabajar por el país”

Los congresistas no están sujetos a mandato imperativo, según el constitucionalista Omar Cairo. Pero en la bancada de Alianza para el Progreso (APP), sus congresistas están sometidos a su líder César Acuña; quien, según unos audios revelados por Epicentro TV, buscó imponer su agenda en el Congreso para obtener más votos el 2 de octubre y así acceder al Gobierno Regional de La Libertad.

El 26 de agosto, el Ejecutivo presentó el proyecto de ley 2903 que crea el distrito de Alto Trujillo, en La Libertad. Tres días después, en un encuentro de la dirigencia de APP, Acuña dio cuenta de su interés por aprobar de manera exprés esa norma. “El proyecto Alto Trujillo es un sueño de hace 30 años. Saben que tiene 120 mil electores. Es más que El Porvenir y ahorita el Ejecutivo ya envió el proyecto de ley, o sea, nos ha dado la pelota”, expresó resaltando el número de votantes que tendría ese nuevo distrito.

“Ese proyecto de Alto Trujillo me va a favorecer a mí”, agregó Acuña, quien además insistió a su partido “que esta semana tienen que sacar el dictamen de la Comisión de Descentralización y la semana que viene entra al pleno y la siguiente se va Lady y entrega la ley a Trujillo”. Para rematar, el líder de APP reconoce sus pretensiones. “Aquí estamos acordando lo que es la agenda, la estrategia para ayudarme a mí es que esta semana Lady dice sáquenme el dictamen de este proyecto”, exige.

El líder de APP pidió que el PL 2903 sea exonerado de trámite de comisión. “Esta semana tienen que sacar el dictamen. De la comisión”, reitera. Una de sus congresistas, Magaly Ruiz, le responde que conversará sobre ello con su colega Diana González, de Avanza País, quien preside la Comisión de Descentralización, la instancia donde, en teoría, se debate y dictamina la creación del distrito.

“La idea es que hablemos con Diana, tú estás en la Mesa Directiva, que hagamos todo rápido y podamos hacer el dictamen”, le propone Ruiz a Acuña y Camones. En la reunión estuvieron, según fuentes de La República, además de ellos, Jorge González, asesor de APP, y Luis Valdez, secretario general.

Este diario buscó averiguar quién de ellos grabó, pero Valdez no contestó las llamadas; aunque, luego, en Canal N, dijo que ya sabían quién fue, pero lo revelarán hoy. Richard Acuña no quiso esperar más y en RPP añadió que fue una congresista.

El segundo tema abordado fue el dictamen que promueve culminar el proyecto Chavimochic, en La Libertad. Según Camones, el congresista no agrupado Carlos Anderson la llamó para que este tema se agende en el pleno. González alerta de que el PL fue presentado por el Ejecutivo y que la empresa que ejecutaría esta obra “es Odebrecht maquillada” y que, por lo tanto, no le conviene a Acuña promoverlo. “Yo, presidente, lo evaluaría también por el impacto a usted en campaña”, le recomienda González al líder de APP. El asesor calculó que Anderson solo contaba con 38 votos a favor; sin embargo, el último jueves, al final, el pleno dio luz verde a esta norma.

Se repite la historia

No es la primera vez que se filtran grabaciones de las conversaciones al interior de APP. En junio, cuando Camones era candidata a la Mesa Directiva, se difundió un audio en el que se le oye afirmar que “Acción Popular es una banda delincuencial”, en referencia a sus colegas sindicados como “Los Niños”. Camones tuvo que disculparse con la bancada acciopopulista.

La cúpula apepista inició una investigación ese mes, pero hasta hoy los resultados no se conocen. Lo que se sabe, por propias fuentes apepistas, es que la delación provino de un militante que prefería la candidatura de Gladys Echaíz.

En esta ocasión, el audio también incluía calificativos negativos contra sus colegas y la institución que preside.

“El Congreso se ha llenado de gente… –expresó–. Hay demasiada gente. Se entiende que hay que dar una mano a las personas que nos han ayudado, pero en los puestos que deben estar, ¿no? En las comisiones tiene que estar gente capacitada, gente que sea de la especialidad. Si vamos a hablar de vivienda, gente que sepa de vivienda. Por eso es lo que está pasando, o sea… lo hacen algo declarativo y lo sacan; en cambio, proyectos que necesitan mayor análisis, consultas, hacer seguimientos, no lo hacen. No es que yo quiera lavarme las manos, pero ya en este mes hemos hecho una evaluación y el problema es integral, el problema somos todos”.

Ayer, ante la prensa, y pese a los audios, Camones negó la injerencia de Acuña en su gestión. También rechazó haber usado el Legislativo para favorecerse. “Todo lo escuchado en el audio es política pura. Así se desenvuelven los políticos y los partidos. Lo que se escucha es la forma como se organiza un partido para poder representar a sus ciudadanos”, respondió.

Luego, en Twitter, el empresario minimizó todo. “¿Qué hay de malo en representar anhelos de un pueblo de 100 mil habitantes que quiere ser distrito como Alto Trujillo y tomar la decisión política de impulsar ese sueño a través de la bancada de APP? Basta de guerra sucia y sacar las cosas de contexto con medios ilegales”, dijo.

Por censura de Camones

Las maniobras reveladas tuvieron un costo político. El PL 2903 no se aprobará en el tiempo ordenado por Acuña. La presidenta de la Comisión de Descentralización, Diana González, advirtió que no cederá a sus presiones para impulsar la ley de creación de Alto Trujillo.

“Mi compromiso es realizar una gestión técnica... sin cálculos políticos, más aún en un contexto de elecciones regionales y municipales. Cada proyecto de ley será evaluado por la asesoría técnica de la comisión, en plena autonomía y respetando procedimientos”, dijo en Twitter.

La oposición y el oficialismo exigen la destitución de Camones de la Mesa Directiva. En el pleno, el congresista de Perú Democrático Guillermo Bermejo anunció una moción de censura contra ella.

“Lo peor aquí es que (Acuña) dé órdenes a la presidenta del Congreso. No vamos a pasar por alto esta situación”, advirtió.

Para Ruth Luque, de Cambio Democrático, lo malo es que Acuña utilice “su cercanía con la presidencia del Congreso para agilizar el PL 2903 y favorecer a su campaña”.

En la misma línea, su colega de Avanza País Norma Yarrow consideró que la situación de Camones en la Mesa Directiva del Parlamento es insostenible.

La única vicepresidenta del Parlamento que rechazó la intromisión de Acuña fue Digna Calle, de Podemos Perú. “Exijo a la presidenta Lady Camones comprometerse públicamente con la construcción de una agenda de consenso y deslindar con los intereses electorales de su partido”, escribió en Twitter.

Sin embargo, los demás vicepresidentes Martha Moyano y Alejandro Muñante, las cuotas de Fuerza Popular y Renovación Popular en la Mesa Directiva, se mantuvieron en silencio.

Así funciona la alianza fujiapepista en el Congreso en esta legislatura.

Lo que dijo acuña a su bancada

Conversación que delata. El 29 de agosto César Acuña se reunió con Lady Camones y demás miembros de su partido y bancada. Ahí les exigió que aprueben el Proyecto de Ley 2903.

César Acuña: “Por eso, el proyecto de Alto Trujillo es un sueño de hace 30 años. Saben que tiene 120 mil electores. Es más que El Porvenir y ahorita el Ejecutivo ya envió el proyecto de ley, o sea, nos ha dado la pelota. Para terminar, escúchenme un segundito”.

Mujer: “Ay, perdón, presidente, la emoción”.

César Acuña: “Ahorita el Ejecutivo nos ha dado la pelota, va a ser gol porque ahorita realmente el distrito es por el Ejecutivo. Es lo justo, es el mecanismo porque si el Ejecutivo envía el proyecto, hay presupuesto, más bien cuando lo hace el Congreso, créase el distrito, eso no va a salir pues, está engañando. Entonces ahorita ese proyecto de Alto Trujillo me va a favorecer a mí. Si eso lo generamos, esta semana tienen que sacar el dictamen de la Comisión de Descentralización, que lo manden, ta ta, y la semana que viene entra al pleno y la siguiente se va Lady y entrega la ley a Trujillo. Aquí estamos acordando lo que es la agenda, la estrategia para ayudarme a mí es que esta semana Lady dice sáquenme el dictamen de este proyecto”.

El dato. César Acuña mueve los hilos de su bancada APP para sacar a flote propuestas de ley que lo beneficien en su carrera electoral para el Gobierno Regional de La Libertad.

César Acuña: “Bueno, entonces de acuerdo, vamos cerrando. Esta reunión es para cerrar algo, o sea un acuerdo. Conversamos, conversamos y hay acuerdo. El acuerdo es que la bancada de APP va a liderar la creación del distrito de Alto Trujillo. Pero viene del Ejecutivo, o sea solo está en manos de Lady. ¿Quién está en la Comisión de Descentralización?”.

Hombre: “Diana González de Avanza País”. Y Magaly es la secretaria, presidente.

Cesar Acuña: “Esta semana tienen que sacar el dictamen. De la comisión”.

Magaly Ruiz: “La idea es que hablemos con Diana, tú estás en la Mesa Directiva, que hagamos todo rápido y podamos hacer el dictamen”.

Lady Camones: “… a lo que yo iba, presidente, de exonerar de comisiones; o sea, están criticando al Congreso por estar exonerando. No está mal el proyecto, escuchaste la intervención de Eduardo, sino que se requiere… mejor que vaya a comisiones”.

César Acuña: “… lo que hay es que evitar que se cuelguen del proyecto, acá no es el alcalde, acá es APP. No hay que permitir que se cuelguen de nuestro proyecto (…) mira, va a venir el alcalde y se va a llevar los laureles él. Entonces es un acto político, aquí no hay alcalde, aquí es el Congreso. Y quien va a sacar réditos es el alcalde… mira yo voy a hacer un alto ahí, yo me voy a comprometer. Yo voy a ser el gestor, no el alcalde. Porque la bancada no la tiene el alcalde, no tiene APP, lo tengo yo. Tenemos que ser políticos. Todo está planificado, primero es esta reunión, yo… esta semana tarea para ustedes. No sé cómo lo hacen, dictamen de la Comisión de Descentralización, la siguiente semana entra a agenda, lo aprueba el Congreso y tú ahí vas, tú allá, se va Lady allá, hacemos una (…)”.

Reacciones

Guillermo Bermejo, congresista Perú Democrático

“Si es así como están planteando las cosas, la señora Lady Camones y quienes la acompañan no tienen derecho a estar ni un minuto más dirigiendo los destinos del Congreso de la República”.

Ruth Luque, congresista Cambio Democrático

“Utilizar el cargo para que el Proyecto de Ley 2903 Alto Trujillo se priorice, solo por fortalecer la campaña de César Acuña, es grave. De plata como cancha a lobis legislativos como cancha”.

Digna Calle, congresista Podemos Perú

“Como miembro de la Mesa Directiva, exijo a Lady Camones comprometerse públicamente con la construcción de una agenda de consenso y deslindar con los intereses electorales de su partido”.

Norma Yarrow, congresista Avanza País

“¿Para eso quería APP la Mesa Directiva? ¿Para que César Acuña la presida tras la sombra? Esta situación es insostenible para la actual Mesa Directiva, no vamos a permitir que se use el Congreso”.