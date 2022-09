¿Qué dicen los audios de César Acuña y Lady Camones con integrantes de la bancada de APP?

El fundador de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, sostuvo una reunión, el pasado 30 de agosto, con los congresistas de su bancada en la que deja en evidencia cómo marca la agenda del Congreso de la República en aparente complicidad con la presidenta del Legislativo, Lady Camones.

Sobre ello, Acuña pide que se priorice el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para que se declare distrito a El Alto Trujillo a fin de beneficiarse por la cantidad de electores que lo respaldarían en su aspiración de llegar al Gobierno regional de La Libertad.

De esta manera, ordena qué “piezas” deben mover los parlamentarios de su bancada para que el proyecto llegue lo más rápido al pleno para su aprobación, pero sobre todo, destaca que la iniciativa fue un logro de APP.

Conoce la conversación de César Acuña donde participa Lady Camones y otros miembros de su partido y bancada:

César Acuña: “El proyecto de Alto Trujillo es un sueño de hace 30 años. Saben que tiene 120.000 electores. Es más que El Porvenir y ahorita el Ejecutivo ya envió el proyecto de ley, o sea, nos ha dado la pelota. Para terminar, escúchenme un segundito”.

Mujer: “Ay, perdón, presidente, la emoción”.

César Acuña: “Ahorita el Ejecutivo nos ha dado la pelota, va a ser gol porque ahorita realmente el distrito es por el Ejecutivo. Es lo justo, es el mecanismo porque si el Ejecutivo envía el proyecto, hay presupuesto, más bien cuando lo hace el Congreso, créase el distrito, eso no va a salir pues, está engañando. Entonces ahorita ese proyecto de Alto Trujillo me va a favorecer a mí. Si eso lo generamos, esta semana tienen que sacar el dictamen de la Comisión de Descentralización, que lo manden, ta ta, y la semana que viene entra al pleno y la siguiente se va a Lady y entrega la ley a Trujillo. Aquí estamos acordando lo que es la agenda, la estrategia para ayudarme a mí es que esta semana Lady dice ‘sáquenme el dictamen de este proyecto’”.

César Acuña: “Bueno, entonces, de acuerdo, vamos cerrando. Esta reunión es para cerrar algo, o sea un acuerdo. Conversamos, conversamos y hay acuerdo. El acuerdo es que la bancada de APP va a liderar la creación del distrito de Alto Trujillo. Pero viene del Ejecutivo, o sea solo está en manos de Lady. ¿Quién está en la Comisión de Descentralización?”.

Hombre: “Diana González de Avanza País. Y Magaly es la secretaria, presidente”.

Cesar Acuña: “Esta semana tienen que sacar el dictamen. De la comisión”.

Magaly Ruiz: “La idea es que hablemos con Diana, tú estás en la Mesa Directiva, que hagamos todo rápido y podamos hacer el dictamen”.

Lady Camones: “… a lo que yo iba, presidente, de exonerar de comisiones; o sea, están criticando al Congreso por estar exonerando. No está mal el proyecto, escuchaste la intervención de Eduardo, sino que se requiere… mejor que vaya a comisiones”.

César Acuña: “… lo que hay es que evitar que se cuelguen del proyecto, acá no es el alcalde, acá es APP. No hay que permitir que se cuelguen de nuestro proyecto (…) mira, va a venir el alcalde y se va a llevar los laureles él. Entonces es un acto político, aquí no hay alcalde, aquí es el Congreso. Y quien va a sacar réditos es el alcalde… mira, yo voy a hacer un alto ahí, yo me voy a comprometer. Yo voy a ser el gestor, no el alcalde. Porque la bancada no la tiene el alcalde, no tiene APP, lo tengo yo. Tenemos que ser políticos. Todo está planificado, primero es esta reunión, yo… esta semana, tarea para ustedes. No sé cómo lo hacen, dictamen de la Comisión de Descentralización, la siguiente semana entra a agenda, lo aprueba el Congreso y tú ahí vas, tú allá, se va Lady allá, hacemos una (…)”.