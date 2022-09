Martha Moyano contradice a Keiko Fujimori: “Adelanto de elecciones no se puede”

La legisladora Martha Moyano mostró una opinión muy diferente sobre el adelanto de elecciones que la de Keiko Fujimori, lideresa del partido que la llevó al Congreso. La ex candidata presidencial respaldó la iniciativa de Digna Calle para adelantar el proceso electoral general y afirmó que había pedido a Nano Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución, que priorice su debate.

En ese sentido, Moyano manifestó que su partido o bancada no puede determinar qué proyectos ver o no en el grupo de trabajo parlamentario.

“ No es el grupo parlamentario quien decide si prioriza o no, eso es incorrecto (...). Nosotros estamos diciendo que la Comisión de Constitución tiene que priorizar proyectos de ley que hayan ingresado, pero no lo decide el partido ni la bancada —porque no podrían hacerlo—”, afirmó en diálogo con RPP.

Recalcó también que “el adelanto de elecciones no se puede” por parte del Legislativo, ya que es el Ejecutivo el encargado de adelantar o convocar el proceso electoral y afirmó que solo podrían enfocarse en la destitución del mandatario.

“El Congreso sí puede cortar el mandato del presidente, y eso pasa por una reforma constitucional (...), pasa por dos legislaturas de 87 votos. Mientras vamos a ese procedimiento, llegaremos al 2024. Por eso, decimos que más rápida es la vacancia”, añadió.

Tercera moción de vacancia presidencial

En otro momento, la fujimorista exhortó a los parlamentarios que han venido apoyando al presidente Pedro Castillo que revalúen su posición respecto a la moción de vacancia impulsada por los congresistas Edward Málaga y Diego Bazán.

“Yo invoco nuevamente a los señores de Acción Popular. La bancada está dividida y, por supuesto, siempre respetamos cuando las bancadas tienen problemas internos; pero invoco a aquellos que respaldan al señor Castillo con su voto, y que no están respaldando una propuesta de vacancia ante todos los hechos que se están mostrando y ante toda la crisis política que hay. Invoco también a las otras bancadas (...), que todo el discurso que se da en público, en el Pleno, lo manifiesten en la votación”, dijo.