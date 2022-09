Lady Camones sobre Congreso: “Estamos trabajando mal, pero para pedir bonos sí están”

“Estamos trabajando mal”, reconoció la presidenta del Congreso, Lady Camones, en una reunión de la bancada de Alianza para el Progreso con su líder y candidato al Gobierno Regional de La Libertad, César Acuña.

En la grabación del encuentro, difundida por Epicentro TV, Acuña Peralta le pregunta a su agrupación parlamentaria qué se hará para revertir la pobre aprobación del Parlamento que ahora preside APP. Camones Soriano toma la palabra y apunta a criticar los proyectos de ley declarativos.

“Tenemos 100 proyectos que ya tienen dictamen para que puedan entrar a la agenda del Pleno. De los 100, 50 son proyectos declarativos: declárese… Estamos mal porque nosotros estamos trabajando mal, estamos trabajando mal. Pésima calidad de proyectos”, dijo Camones.

La titular de la Mesa Directiva continuó y acusó a sus colegas de no tener compromiso, pero que “sí están” para “pedir bonos”.

“No es que yo quiera salvar la responsabilidad. De repente yo, ahorita, soy la cara del Congreso, pero aquí todos estamos trabajando mal. Y repito, no hay compromiso, no hay ganas de hacer las cosas, no quieren perder su tiempo, pero para pedir bonos, para pedir otras cosas, para eso sí están. Está mal, pues, presidente (César Acuña)”, sentencia Lady Camones.

César Acuña pide acelerar ley de Alto Trujillo: “Me va a favorecer a mí”

En la misma reunión, el fundador de APP, César Acuña, pide expresamente a su bancada parlamentaria acelerar la aprobación de la ley para la creación del distrito de Alto Trujillo, ya que, según comenta el candidato al GORE de La Libertad, lo va a favorecer.

“Esta semana tienen que sacar el dictamen de la Comisión de Descentralización, que lo manden, ta’ ta’, y la semana que viene entra al Pleno y la siguiente, se va Lady (Camones) y entrega la ley a Trujillo”, manifestó Acuña en la grabación publicada por Epicentro TV.

Acuña Peralta hace hincapié en que Alto Trujillo “tiene 120.000 electores”: “No sé cómo lo hacen: dictamen de la Comisión de Descentralización, la siguiente semana entra a agenda, lo aprueba el Congreso”.