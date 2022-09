Congreso: exigen a la Mesa Directiva priorizar el adelanto de elecciones

El inicio del debate del proyecto de adelanto de elecciones generales depende exclusivamente de la Comisión de Constitución del Congreso, que preside Nano Guerra García. Sucede que en esta comisión el fujimorista minimizó la propuesta de nuevos comicios de su colega Digna Calle, de Podemos Perú.

Debido a eso, ayer Podemos envió un oficio a la presidenta del Congreso, Lady Camones, en el que exige que la iniciativa de Calle sea discutida en esta legislatura. De esa manera, el partido político de José Luna Gálvez busca que la titular de la Mesa Directiva exhorte al presidente de la Comisión de Constitución a iniciar el debate.

Y ahí comienza el problema. Guerra García se ha mostrado reacio a darle prioridad a esta reforma constitucional de adelanto de elecciones. Esto pese a que su lideresa Keiko Fujimori está a favor de esta ley. En una entrevista a Perú 21, Guerra le recalcó que la discusión del PL de Digna Calle es competencia exclusiva de su comisión.

La propuesta de Calle no es la única a favor del adelanto de comicios. Hay otra de la parlamentaria de Integridad y Desarrollo Susel Paredes, quien también solicitó que se debata con celeridad esta salida a la crisis política.

Sin embargo, Guerra García avanza con lentitud. Para el fujimorista, el camino no es que haya un nuevo proceso electoral, sino la vacancia presidencial de Pedro Castillo. Con esto contradice a su lideresa Fujimori.

En la bancada naranja, la posición es ambigua. La primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano, quien es la cuota fujimorista en la Mesa Directiva, apuesta porque primero el jefe del Estado sea destituido, pero tampoco le cierra las puertas a la iniciativa de Calle.

“La bancada no ha tomado una decisión al respecto, pero he dicho varias veces que en el caso de que no podamos hacer que el señor Castillo salga de Palacio (...), nosotros optaríamos por irnos”, dijo a la prensa.

Cálculo. Fujimori pide nuevas elecciones: busca postular. Foto: difusión

El debate sobre la propuesta de elegir nuevo presidente y congresistas tiene posturas divididas en el Parlamento. En Alianza para el Progreso, la bancada de Lady Camones, su portavoz Alejandro Soto respondió que está a favor, pero con algunas condiciones.

“Estoy de acuerdo con el adelanto de elecciones siempre que previamente haya reformas constitucionales, ya que, de lo contrario, y sin duda, la historia de la vacancia y cierres del Congreso será una constante”, respondió Soto a La República.

Por su parte, el congresista no agrupado Edward Málaga, quien promueve una tercera moción de vacancia, precisó, en conversación con este diario, que “el adelanto de elecciones no es excluyente”.

“No quiero que piensen que Málaga no se quiere ir. No es así”, aclaró.

Por su parte, Pasión Dávila, legislador del bloque magisterial, también está a favor de lo planteado por Calle como una solución a la crisis.

Postura contraria tiene el congresista de Acción Popular Edwin Martínez. “Me genera insatisfacción que presenten un proyecto de ley que mella la honorabilidad de los congresistas. Yo sí me voy a oponer, no me parece objetivo que se disuelva el Congreso mediante una ley”, protestó.

El adelanto de elecciones necesita 87 votos a favor. ❖

Reacciones

Nano Guerra García, Fuerza Popular

“Hay seis congresistas que están insistiendo con proyectos de adelanto de elecciones que coinciden en algunas partes con la presidenta de nuestro partido, pero es la comisión la que define el orden y la prioridad”.

Susel Paredes, Integridad y Desarrollo

“Acumular los proyectos de adelanto de elecciones y agendar su debate en la Comisión de Constitución es prioridad. También lo es un paquete de reformas que garanticen una mejor elección. El Perú no aguanta otro 11 de abril”.