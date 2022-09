Congreso: Susel Paredes pide que se debata su proyecto de adelanto de elecciones

La próxima semana se sabrá si el proyecto de adelanto de elecciones tiene prioridad en la Comisión de Constitución.

La congresista de Integridad y Desarrollo Susel Paredes le mandó un oficio al presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García (Fuerza Popular), para que ese grupo de trabajo ponga en agenda su proyecto de reforma constitucional que propone un adelanto de elecciones generales como salida a la actual crisis política. Así lo informó la legisladora a este diario.

Debe recordarse que la colega de Paredes, Digna Calle (Podemos Perú), que es autora de una iniciativa parecida que busca nuevos comicios presidenciales y legislativos antes del 2026, hizo una solicitud similar a Guerra García: que se debata cuanto antes su proyecto.

De hecho, en entrevista con La República, Calle indicó que su propuesta lleva encarpetada más de cuatro meses. “Si no nos vamos dignamente, entonces es la calle la que se encargará de sacarnos”, reiteró. Anunció, además, que en la primera sesión de Constitución ella se acercará para pedirles personalmente a los miembros de la comisión que se vea el proyecto.

A estas alturas no está claro si la referida comisión votará a favor de la reforma constitucional. Una evaluación positiva —aunque sea por mayoría— es el paso ineludible para que el tema se vea en el Pleno, en donde se necesitarían dos votaciones en dos legislaturas distintas.

Guerra García entró en contradicciones con su propia líder de partido, Keiko Fujimori. Esta última ya había dicho que estaba a favor de la medida, pero el primero no fue claro la semana pasada sobre la prioridad que le daría al asunto. Fue esquivo y evitó dar una respuesta concreta. En realidad, para él, la responsabilidad de la situación solo le atañe al Ejecutivo, por lo que ve con recelo la renovación anticipada del Pleno.

Pues bien, el lunes la presidenta de FP salió de nuevo a los medios para asegurar que el adelanto de elecciones sí sería una prioridad. Una enmendada de plana, a toda regla.

“Sé por el señor Hernando Guerra García —detalló Fujimori— que él va a dar prioridad, ahora que está presidiendo la Comisión de Constitución, para que se pueda debatir el proyecto de ley que ha presentado una congresista de otro grupo político para que se debata este proyecto y ojalá haya el consenso para nuevas elecciones”.

La República trató de comunicarse con Guerra García para conocer su posición, pero no respondió llamadas ni mensajes.

Calle señaló que su propuesta lleva encarpetada más de cuatro meses. Foto: Congreso

Ahora bien, Constitución todavía no ha sesionado. Le toca los días martes por la mañana, pero esta semana cayó feriado. Hace dos semanas fue la sesión de instalación en la que Guerra García habló de los temas a los que se les daría espacio y, por cierto, lo de las nuevas elecciones ni siquiera fue mencionado. Posiblemente, luego de lo señalado por Fujimori, haya cambiado de posición.

La integrante de la comisión Ruth Luque (Cambio Democrático/Juntos por el Perú) explicó que en su grupo parlamentario todavía no se ha tomado una posición y que se trata de un debate pendiente en la interna. Indicó, en todo caso, que a título personal ella sí está de acuerdo en que haya un debate amplio al respecto, que incluya la implementación de medidas de reforma.

Por su parte, el también integrante de la comisión, Jaime Quito (Perú Libre), sostuvo que él no está necesariamente de acuerdo con el adelanto de elecciones generales, en tanto lo que se necesita, de acuerdo con sus palabras, “son reformas profundas y no algo del momento”. Para Quito, lo indispensable es avanzar hacia un “nuevo contrato social; es decir, una nueva Constitución”, para “poder salir de este atolladero en que nos han metido los grandes grupos de poder económicos”.

Cabe recordar que, desde el otro lado del espectro político, Adriana Tudela (Avanza País), quien también forma parte de la comisión, escribió en una reciente columna que la consigna “que se vayan todos”, lejos de ser solución, diluye la responsabilidad del presidente Pedro Castillo.

Sin embargo, los sondeos de opinión pública dejan muy claro que, entre los ciudadanos, el respaldo al Legislativo es mucho menor que el que recibe, incluso, el jefe del Estado. Una fórmula del tipo “se va Castillo y nosotros nos quedamos” no parece ser una opción realista.

La clave

Ecos. Sobre el proyecto de adelanto de elecciones presentado por Calle y el apoyo de Keiko a esa opción, Martha Moyano (FP) afirmó que lo que ella dijo es que se abrirá el debate. “La bancada no ha tomado una decisión, pero he dicho que en el caso de que no podamos hacer que el señor Castillo salga de Palacio, nosotros optaríamos por irnos”, declaró.