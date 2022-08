María del Carmen Alva niega presunta negociación con Isabel Cortez: “Mis votos no se venden ni se compran”

La expresidenta del Congreso María del Carmen Alva negó haber negociado con la parlamentaria Isabel Cortez para que retire la denuncia por agresión que presentó ante la Comisión de Ética.

Según chats difundidos por La República, la acciopopulista habría estado conversando con la legisladora Patricia Chirinos sobre el supuesto pedido de Cortez Aguirre para que apoye el proyecto de ley n.° 671, en el que propone modificar la Ley de Jornada de Trabajo para incluir el refrigerio como parte de la faena laboral. Sin embargo, Alva rechazó que se haya dado ese pedido y manifestó que solo conversó con Isabel Cortez en el marco de su reciente integración a la Comisión de Trabajo como miembro titular.

“Ese chat no dice eso. Jamás se ha hablado de ese tema. Sí, me crucé con la congresista Cortez unos minutos y me pidió apoyo para el proyecto de ley del refrigerio, que no me lo ha pedido ahora, sino es de siempre (...) Es normal que los congresistas pidan apoyo para sus proyectos de ley para el momento en que se vayan a debatir. Además, esta conversación se dio en el marco de que como ahora ya puedo entrar a comisiones y voy a ser titular de la Comisión de Trabajo, me dijo los temas que estaban pendientes”, señaló en declaraciones a la prensa.

Como se sabe, Isabel Cortez fue la presidenta de la Comisión de Trabajo durante el periodo legislativo 2021-2022. Para este nuevo periodo, Sigrid Bazán, compañera de bancada de Cortez, presidirá el grupo de trabajo parlamentario.

En otro momento, la legisladora de Acción Popular recalcó que la denuncia en su contra continúa el proceso correspondiente en la Comisión de Ética y ha sido citada para el lunes 5 de septiembre.