Congreso: canje de impunidad por apoyo en votación de proyecto de ley

La parlamentaria María del Carmen Alva, de Acción Popular, se ha propuesto negociar con Isabel Cortez para lograr el retiro de la denuncia por agresión presentada ante la Comisión de Ética. A cambio, ofrece su apoyo para un proyecto en materia laboral cuando sea debatido y votado en el Pleno.

Parte de esta historia quedó registrada en una conversación por WhatsApp entre María del Carmen Alva y su colega Patricia Chirinos. Y la información ha sido corroborada por distintas fuentes del Parlamento.

El pasado lunes 29, muchos legisladores se sorprendieron cuando María del Carmen Alva se acercó hasta el escaño de la congresista Isabel Cortez. Ambas estrecharon las manos.

En diálogo telefónico, Isabel Cortez declaró ayer que en dicho encuentro solo se saludaron. Pero un testigo cercano de dicha escena escuchó que la parlamentaria le mencionó: “Te perdono, pero a cambio de mi proyecto sobre refrigerio”. Hasta aquí son dos las versiones, pero hay más evidencias.

El proyecto del refrigerio

El 9 de noviembre del 2021, Isabel Cortez presentó el proyecto de ley 671, en el que propone modificar la Ley de Jornada de Trabajo para incluir el refrigerio como parte de la jornada laboral y del horario de trabajo en los casos de trabajo corrido.

Como presidenta de la Comisión de Trabajo, la legisladora logró sacar con prontitud un dictamen que fue aprobado el 17 de diciembre.

Pero el dictamen apenas fue aprobado con seis votos de la veintena de miembros de la comisión. Solo hubo votos a favor de las bancadas de izquierda Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Democrático y Cambio Democrático. En cambio, votaron en contra y abstención los legisladores de las otras tiendas.

Nada garantizaba la aprobación final en el Pleno. De hecho, hasta en cuatro oportunidades la bancada Cambio Democrático propuso este tema en la Junta de Portavoces, para priorizarlo en el Pleno, y siempre hubo votos en contra de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular y Acción Popular.

Es por ello que Isabel Cortez habría optado por el pragmatismo, a fin de obtener más votos para su proyecto. Y para ello estaría dispuesta a dejar el caso de la agresión de Alva en la impunidad.

Canje al descubierto

A las 4:38 p.m. del pasado lunes, la congresista María Alva le escribió a Patricia Chirinos y claramente la conversación está relacionada a Isabel Cortez y un posible canje de apoyo en votos por impunidad.

“Me pide el PL (proyecto de ley) del refrigerio”, le cuenta Alva a Chirinos. Esta luego le responde: “Ya pues”.

Es decir, Chirinos desliza que Alva puede atender el pedido de Cortez, pero a cambio del retiro de la denuncia ya presentada ante la Comisión de Ética.

Por eso Chirinos agrega en la conversación lo siguiente: “La apoyas en un PL pero retiras (que retire) la denuncia”.

Chirinos le dice luego a su colega Alva: “Pero tú no me digas eso. Tú nomás ofrécele apoyo para eso. Por un voto no cambiarás nada”.

Otra fuente de la bancada Cambio Democrático también contó a esta redacción que Alva le ha pedido a Cortez el retiro de la denuncia en Ética.

Ayer por la tarde informamos sobre la conversación entre Alva y Chirinos a Isabel Cortez, con el fin de conocer su versión sobre el tema de fondo.

—¿Usted ha conversado en esos términos con María Alva?

— Mira, yo voy a conversar. Ahorita no sabría responder, porque voy a conversar con mis dos colegas, no sé por qué estarán ellas hablando esas cosas.

Chats. Alva y Chirinos, y el posible canje con Isabel Cortez. Foto: La República

—¿No le ofreció eso a la congresista Alva? —insistimos.

—Voy a conversar con ellas, voy a ver qué está pasando.

—¿Usted rechaza haberle ofrecido (a Alva) el retiro de la denuncia (en Ética)?

— Como le decía, voy a conversar con ellas dos y voy a ver qué está sucediendo.

Isabel Cortez luego cortó la comunicación mientras era preguntada sobre si mantendrá la denuncia que presentó ante la Comisión de Ética por el caso de la agresión en su contra.

AP hoy evalúa posible proceso disciplinario

La bancada de Acción Popular sesionará hoy para evaluar acciones disciplinarias contra María Alva.

La sesión será a las dos de la tarde y la agenda contempla el inicio de un proceso disciplinario por las maniobras de María Alva para hacerse elegir como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, al margen del acuerdo de la bancada.

El reglamento interno contempla la sanción de separación definitiva. Cortez ayer no quiso responder si retirará la denuncia contra Alva que presentó ante el grupo de Ética.

El proyecto en cuestión

El proyecto 671 de Isabel Cortez ya tiene dictamen, pero no cuenta con respaldo. Por ello, habría optado por la estrategia del canje.