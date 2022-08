Ruth Luque sobre Geiner Alvarado: “No debería seguir en el cargo en el MTC”

Ruth Luque, vocera y congresista de Cambio Democrático, señaló que, Geiner Alvarado, titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), no debería seguir en el cargo. Esto, luego de que el Pleno del Congreso aprobara la moción de interpelación contra el integrante de la PCM por la reunión que sostuvo con el empresario Hugo Espino en septiembre del 2021.

En diálogo con Exitosa, la legisladora mencionó que Geiner Alvarado “tiene la obligación política de explicarle a la ciudadanía” lo que sucedió cuando ocupada el cargo de ministro de Vivienda debido a las investigaciones que inició la Fiscalía en su contra por su presunta participación en una organización criminal en Palacio con supuestas licitaciones irregulares.

“Muchas de las preguntas están orientadas en ese tema y, en realidad, el Congreso no tiene que cumplir la labor de la Fiscalía, ya que no investiga en materia penal, eso lo determinará el Ministerio Público. En un momento tuve una posición individual de que el ministro (Geiner) Alvarado no debería seguir en el cargo (en el MTC) , es una persona que está involucrada en presuntos actos (de corrupción)”, explicó.

En ese sentido, Ruth Luque consideró que la moción aprobada contra Geiner Alvarado en el Legislativo es “un emplazamiento político”, puesto que, para la parlamentaria, el funcionario “tiene que responder públicamente al país por hechos (...) graves”.

Por otro lado, cuestionó al presidente de la República, Pedro Castillo, por no sacar a Alvarado del gabinete ministerial.

“ El presidente (Pedro Castillo) tuvo la oportunidad de cambiarlo . Debió hacerlo porque creo que su prioridad debería ser esclarecer los hechos que se están investigando en la Fiscalía. Cambiarlo de un ministerio (...) a mí no me parece que es la posición política más adecuada”, acotó.

Congreso aprueba interpelar al ministro de Transportes

El Congreso aprobó interpelar, por unanimidad, al ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Geiner Alvarado, en el marco de las investigaciones por la presunta organización criminal lideraría el presidente Pedro Castillo. La iniciativa fue aprobada con 86 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Por lo tanto, se programó su presentación para el próximo lunes 5 de setiembre a las 3:00 p.m.

La moción presentada por la congresista Norma Yarrow de Avanza País argumenta presuntas irregularidades en la cartera de Vivienda en la asignación de presupuesto a municipalidades con la finalidad de direccionar licitaciones públicas a fin de beneficiar a empresarios.