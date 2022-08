César Acuña: la posición firme de la bancada de APP es apoyar la vacancia presidencial

El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, se pronunció sobre la nueva moción de vacancia presidencial que sería presentada contra el presidente de la República, Pedro Castillo, según anunció el parlamentario Diego Bazán de Avanza País. Adelantó que su bancada tiene la firme posición de apoyar la salida del jefe de Estado a través de este recurso en el Parlamento.

“La posición firme de la bancada es apoyar la vacancia y aprovecho en ser enfático de que algunos medios han tratado de meterle a la cabeza a la población de que César Acuña blinda a Castillo, pero yo no le debo a nadie porque todo lo que he logrado no ha sido con apoyo de ningún presidente”, dijo durante un evento partidario.

El último 27 de agosto, Diego Bazán anunció que es inminente la presentación de una nueva moción de vacancia presidencia la cual se justificaría en una supuesta Incapacidad moral derivada de los presuntos delitos cometidos por el mandatario y su entorno familiar, los cuales vienen siendo materia de investigación en el Ministerio Público.

“La moción ya está elaborada, es realmente contundente y acoge las diferentes situaciones en las cuales el presidente se ha visto inmerso y que determina la incapacidad moral del mandatario para seguir gobernando el país”, declaró a RPP.

Sería la tercera moción de vacancia en 13 meses

El jefe de Estado podría enfrentar una nueva moción de vacancia presidencial por tercera ocasión en 13 meses de gestión. La primera fue presentada en noviembre del 2021 por la parlamentaria Patricia Chirinos, pero esta no logró los votos suficientes para ser admitida y debatida en el Pleno.

La segunda moción de vacancia presidencial fue planteada por el legislador Jorge Montoya de Renovación Popular, la cual fue admitida a trámite en marzo del 2022. Esto generó que el jefe de Estado enviara a su abogado a defenderlo ante el Pleno, tras dicha exposición no se obtuvieron los votos necesarios para retirar del cargo al mandatario.