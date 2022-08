Sociedad civil critica a congresistas de Lambayeque por actividades en semana de representación

Una encuesta elaborada por el IEP, difundida por La República el domingo 28 de agosto de 2022, reveló que el Congreso de la República solo cuenta con un 8% de aprobación en la población. Al respecto, representantes de la sociedad civil de la región Lambayeque se pronunciaron sobre estas cifras y cuestionaron la labor de los legisladores lambayecanos durante la semana de representación.

Como se sabe, la región Lambayeque está representada por los cinco congresistas siguientes: Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), Jessica Córdova (Avanza País), José Balcázar Zelada, Marleny Portero López (Acción Popular) y Mary Acuña (Alianza Para el Progreso).

En entrevista con La República, Jorge Alarcón Gasco, coordinador regional de la Asamblea de Delegados de Organizaciones de la Sociedad Civil (Adoscil), calificó que la semana de representación solo sirve para hacer desembolsos a favor de los parlamentarios como un aumento de sueldo “asolapado” . Cuestionó que las autoridades no se reúnan con sus electores y solo hagan funciones políticas.

“Solo usan su semana de representación para hacer funciones políticas y no dialogan son sus electores. El pueblo los eligió para que solucionen sus problemas. Ellos no han sido elegidos para usar la semana de representación y hacer cobros con el argumento de visitar hospitales o comisarías y observar sus problemáticas . Es deber de los congresistas usar la semana de representación para resolver las incertidumbres”, expresó Alarcón Gasco.

Esta consiste en cinco días hábiles para que cada legislador, supuestamente, viaje a su región de origen para relacionarse con los ciudadanos que representa, según el inciso f del artículo 23 del Reglamento del Congreso. La normativa establece que, para que se pueda cumplir con esta obligación, “los titulares de las entidades de administración pública, dentro del marco de la ley, brindan las facilidades del caso, bajo responsabilidad”.

“Los parlamentarios no tiene comunicación con los ciudadanos y menos con las organizaciones sociales. La inseguridad ciudadana, la falta de medicamentos y la corrupción son problemas que a ellos no les preocupan. Y todo esto se refleja en la baja aprobación que tienen en los ciudadanos. Vienen, observan los problemas y regresan al Congreso con propuestas que solo son de su interés”, comentó Alarcón Gasco.

Álvaro Mendoza Cortijo, presidente de la Confederación de Pueblos Jóvenes y Sectores Populares de Lambayeque y coordinador de la Coordinadora de Sociedad Civil Lambayeque, indicó a este diario que la ciudadanía debe hacer conciencia y elegir de una mejor forma a sus representantes. Añadió que la encuesta del IEP solo refleja el descontento de la población con la clase política.

“Es un gran problema la semana de representación, no solo de este Congreso. Llegan a su organización política y hacen competencias de interés personal o grupal. El pueblo tiene que tomar una decisión y elegir a quienes se merece en su vida. Los congresistas no defienden intereses de la población y eso puedo generar que la población tome acciones nunca antes vistas. Se necesita una reforma política que considere la semana de representación un servicio a la comunidad y no un gasto innecesario”, apuntó.

En ese sentido, Mendoza Cortijo hizo un llamado a las organizaciones civiles de Lambayeque para reunirse y establecer una agenda que permita resolver los principales problemas de Lambayeque y el Perú. Acotó que la Contraloría General de la República tiene que supervisar el buen uso de recursos público durante esta fecha.

“Corresponde a las entidades fiscalizadoras realizar una revisión para determinar el buen uso de recursos públicos en la semana de representación. Si no se cumple la normativa, se tienen que tomar acciones contra los responsables”, subrayó Mendoza.