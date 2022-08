Martha Moyano: Si Pedro Castillo no sale de Palacio, optaríamos por irnos

La parlamentaria fujimorista Martha Moyano se pronunció sobre las discrepancias entre Keiko Fujimori y Nano Guerra García respecto al proyecto de adelanto de elecciones presentado por la segunda vicepresidenta del Congreso, Digna Calle.

De acuerdo con la legisladora, la lideresa de Fuerza Popular se refirió a que se consideraría la iniciativa de Calle para el debate. Asimismo, aseveró que la primera opción que tendrían mapeada sería la vacancia del presidente Pedro Castillo.

“Ella lo que dijo es que vamos a abrir el debate. La bancada no ha tomado una decisión al respecto, pero he dicho varias veces que en el caso de que no podamos hacer que el señor Castillo salga de Palacio (...), nosotros optaríamos por irnos ”, declaró a los medios de comunicación desde el Parlamento.

En otro momento se refirió a la moción de vacancia anunciada por los congresistas Diego Bazán (Avanza País) y Edward Málaga (no agrupado). En ese sentido, señaló que su bancada apoyaría la iniciativa.

“Nosotros por supuesto (que apoyaríamos) y nuestro comportamiento, ustedes siempre lo pueden evaluar con nuestros votos (...) Nosotros desde el inicio hemos presentado nuestra posición. Hemos apoyado algunas cuestiones de confianza y hemos negado otras”, añadió.

La congresista por Fuerza Popular recalcó que todavía no se ha logrado la destitución del jefe de Estado por el alto número de votos que se necesitan y consideró que los aliados del mandatario son quienes lo han evitado. En ese sentido, consideró que pese a las renuncias que ha tenido Perú Libre, todavía continúan votando a favor de Castillo Terrones.