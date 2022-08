Hernando Guerra: “No son los gobernadores regionales ni los obispos los que deciden si hay elecciones”

El presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García (Fuerza Popular), señaló que los gobernadores regionales no están en la capacidad de convocar elecciones generales, tal como han estado anunciando desde días atrás.

“ No son los gobernadores regionales ni las ONG ni los obispos los que deciden si va a haber elecciones o si se hacen reformas políticas. Pueden sugerirlo, lo que no creo es que puedan dar plazos porque han dicho que ‘damos 30 días, si no, nosotros tomaremos una decisión’”, dijo en diálogo para RPP Noticias.

Esto último se debe al pronunciamiento de las autoridades regionales y distintas organizaciones sociales y gremiales que acordaron dar un mes al Ejecutivo y Legislativo para solucionar la crisis política o convocar elecciones generales.

En otro momento, el integrante de la bancada fujimorista dejó entrever que la salida del presidente Pedro Castillo debe darse por las vías constitucionales. Además, declaró que, desde su punto de vista, las mociones de vacancia presentadas contra el mandatario han sido “mal presentadas y en mal tiempo”.

“Cualquier salida tiene que ser constitucional e institucional. Cuando hablo de constitucional, es mirando lo que dice la actual Constitución, señala y dice que la salida del presidente tendrá que ser por suspensión o por acusación constitucional o por vacancia. Ahí están los causales ”, manifestó Guerra García.

“Si esto no se ha conseguido ahora es porque no se han conseguido los votos y así está diseñado el sistema. (...) Uno no cambia la Constitución porque no consiguió los votos, porque no consiguió una vacancia o perdió las elecciones. Es en ese orden que la Comisión de Constitución y el Congreso deben actuar”, agregó el titular del mencionado grupo de trabajo.

Es importante precisar que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó estar a favor del adelanto de elecciones, pues “es la salida más rápida que los peruanos están esperando”.