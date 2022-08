Congresista por Tacna denuncia que intentaron ofrecerle dinero a cambio de sacar adelante un proyecto

La legisladora por Tacna, Esmeralda Limachi Quispe, dio a conocer que le ofrecieron dinero a cambio de sacar adelante un proyecto en el Congreso de la República.

Limachi contó este episodio en medio de una entrevista que ofreció a LR Noticias Cusco. Cuando se le consultó respecto a los indicios de corrupción en el gobierno del presidente Pedro Castillo, la parlamentaria indicó que los actos irregulares imperan en el país a tal punto que se está normalizando la corrupción.

“ Usted cree que a mi mesa no me ha llegado dinero, a mi mesa no me dicen ya tal proyecto. Señora congresista le voy a dar porcentaje ”, indicó.

Cuando se le hizo la repregunta de si le habrían ofrecido dinero, respondió. “ Claro. Yo voy a contribuir con mi granito de arena en tratar de romper esa cadena (de corrupción), porque soy una de cuantos que trabajamos en el sector público”, acotó.

La parlamentaria manifestó que no denunció el hecho, pero que lo cuenta para dar a conocer que en el poco tiempo que ocupa el cargo ya ha recibido estas propuestas. “ Si en menos de 6 meses te llegan estas propuestas, imagínese a los funcionarios, aquellos que son personal de planta de los ministerios . Mucho se dice que es vox populi que todo se negocia, todo se compra en proyectos cuando uno va al MEF”, refirió. Asimismo, detalló que el ofrecimiento se lo hicieron en Lima, aunque no precisó quien fue.

En otro momento, Limachi señaló que las investigaciones al mandatario Pedro Castillo, deben realizarse, pero le sorprende la rapidez con la que se están realizando.