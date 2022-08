Lambayeque: congresista Marleny Portero a favor de la vacancia de Pedro Castillo

Con información de Rosa Quincho (URPI-Norte)

El Congreso alista una nueva moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Ante esto, la parlamentaria electa por Lambayeque Marleny Portero López se mostró a favor de que el jefe de Estado sea destituido debido a los graves indicios de corrupción que lo sindican, junto a su entorno más cercano, de conformar una organización criminal.

En conversación con la prensa, la legisladora aseveró que las investigaciones por corrupción que envuelven al Ejecutivo generan que la permanencia de Castillo Terrones al mando del país sea insostenible. No obstante, Portero López indicó que, de presentarse la posibilidad de que se convoquen a nuevas elecciones generales, no tendrá problema para dejar su cargo.

“Estoy a favor de la vacancia. Esto ya no se puede sostener. Lo que se dé, elecciones generales o vacancia, debe generar confianza al pueblo. Creo que si en un momento nos tenemos que ir todos, nos iremos todos. Ahí se sacarán las conclusiones sobre quién hizo un buen trabajo y quién no. El pueblo merece respeto. No tengo ningún problema en dejar el cargo”, expresó.

Asimismo, exhortó al mandatario a “ponerse a derecho” y colaborar con las investigaciones de la Fiscalía a fin de que se identifiquen a los responsables de los presuntos actos irregulares. “Él tiene que ponerse a derecho para que la justicia haga su trabajo y se tenga una investigación con frutos, por el bien del pueblo y del mismo presidente”, agregó.

La congresista participó de la Sesión Descentralizada de Seguridad Ciudadana en Lambayeque. Foto: Rosa Quincho/URPI-Norte

Cuestionó ausencias

Portero López participó este miércoles 24 de agosto en la sesión descentralizada de Seguridad Ciudadana del Congreso, evento que se desarrolló en el auditorio del Colegio de Abogados de Lambayeque. Aquí, la legisladora cuestionó las ausencias del gobernador regional y los tres alcaldes provinciales en esta cita que busca articular esfuerzos a favor de reducir el índice de delincuencia.

“El pueblo necesita a sus autoridades. (Las ausencias) evidencian una falta de compromiso y falta de amor al servicio y al pueblo. La seguridad ciudadana es tarea de todos. Se necesita un trabajo articulado entre todas las autoridades”, sentenció.