Congresista Limachi no paga deuda a Beneficencia de Tacna porque sueldo no alcanza

La congresista Nieves Limachi Quispe de la bancada Perú Democrático y exintegrante de Perú Libre, es blanco de críticas. Esta vez, comentó en Tacna que su sueldo es insuficiente. De esa manera dejó entrever que no cuenta con los recursos suficientes para pagar una deuda de S/ 48.945 que tiene con la Beneficencia de Tacna.

Limachi Quispe arrastra esa deuda por el alquiler de un local de la Beneficencia que fue usado como un restaurante durante más de seis años . Debido a ello se le desalojo el 15 de noviembre de 2019, pero la deuda no se pago, sigue pendiente.

“Estamos en el tema de conciliación. Voy a pagar de acuerdo a mis posibilidades obviamente, yo no tengo 48.000 soles de golpe (…) es una deuda personal no es una deuda de autoridad”, alegó la legisladora.

Agregó que su sueldo le sería insuficiente para asumir esta deuda , pero que lo haría si se encuentra en sus “posibilidades”.

“ No, no me alcanza (el sueldo), yo tengo deuda hipotecaria ¿Quieres que te detalle mis cosas personales? por favor, voy a pagar, sí voy a pagar, de acuerdo a mis posibilidades”, agregó.