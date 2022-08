Lady Camones sobre excarcelación de Antauro Humala: “Esta salida debe ser revisada”

La presidenta del Congreso, Lady Camones, se refirió a la reciente excarcelación de Antauro Humala, a quien le otorgaron su libertad el último sábado.

“Es lamentable haber escuchado estas manifestaciones de parte de Antauro Humala. Sobre todo de no haberse arrepentido de los delitos que cometió. Consideramos que esta salida debe ser revisada. Quizás sea una noticia que no nos agrade, pero que si se ajusta a ley tendríamos que aceptarlo”, dijo al interior del Congreso.

Asimismo, rechazó los comentarios del cabecilla etnocacerista, quien manifestó no estar arrepentido del Andahuaylazo.

“Pero al parecer, hay situaciones en que no están muy claras: el pago de la reparación civil, si se ha rehabilitado realmente o no. Decir que se siente orgulloso de haber asesinado a los policías no nos da claras señales de haberse rehabilitado ”, comentó la titular de la Mesa Directiva.

“Con la salida del señor Antauro y con este anuncio de seguir movilizando a gente del interior del país, no suma nada. Ya tenemos a un presidente y premier que también está convocando a movilizaciones sociale s, el panorama si se complica. De hecho, nosotros tenemos que pacificar al país”, agregó.

En otro momento, Camones Soriano también recordó las promesas de campaña del presidente Pedro Castillo

“Yo creo que en política nada es casualidad. Todos sabemos que una de las promesas de campaña del presidente fue indultar a Antauro Humala. En ese caso, aparentemente, ya se habría cumplido la condena. Nosotros desde el Congreso vamos a realizar las acciones que nos competa. Hay un pedido de una congresista para que se cite al ministro de Justicia y también al jefe del INPE para que nos dé los sustentos que hubieran determinado que Antauro Humala ya esté libre”, indicó.