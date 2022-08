María del Carmen Alva es elegida presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso

María del Carmen Alva fue elegida como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores (RR. EE) del Congreso, pese a que su bancada había acordado que el cargo recaería en el legislador Raúl Doroteo.

Con 12 votos a favor y seis en contra, la expresidenta del Congreso, quien asumió el mando desde el extranjero, reemplazará al fujimorista Carlos Bustamante.

Asimismo, la vicepresidencia de este grupo de trabajo parlamentario estará compuesto por Juan Lizarzaburu , de Fuerza Popular y, como secretario, Jorge Zeballos, de Renovación Popular.

María del Carmen Alva advirtió a bancada de Acción Popular: “Yo presidiré comisión de RR. EE., no me interesa sus acuerdos”

Este viernes, La República informó que María del Carmen Alva, en una reunión reservada, advirtió a sus colegas de la bancada de Acción Popular que postularía a la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso .

“Relaciones Exteriores me toca a mí. Son tradiciones y costumbres parlamentarias y eso es ley, y yo voy a presidir esa comisión”, dijo la expresidenta del Congreso a sus colegas en un encuentro que tuvieron el martes 16 de agosto, a las cinco de la tarde.

De acuerdo con el acta de aquella reunión -al cual La República tuvo acceso-, la accionpopulista dejó constancia de su desprecio al consenso que tuvo la bancada sobre las presidencias de comisiones.