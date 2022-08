Elvis Vergara anuncia que presentará proyecto de adelanto de elecciones generales

El Congresista de Acción Popular, Elvis Vergara, sindicado como uno de los integrantes del grupo Los Niños, anunció que presentará un proyecto de reforma constitucional para lograr un adelanto de elecciones generales a fin de salir de la crisis política que atraviesa el país.

“La presente ley tiene como objeto reformar parcialmente la Constitución Política del Perú para incorporar una disposición transitoria que permita un adelanto de elecciones generales para presidente, vicepresidentes, congresistas y representantes al Parlamento Andino como una salida pacífica a la crisis política, social y económica que atraviesa el Perú”, dijo el acciopopulista en el pleno del último jueves.

En declaraciones para La República, el legislador señaló que la iniciativa aún no se presenta debido a que cuenta, hasta el momento, con cinco rúbricas de los miembros de su propia.

“Hasta el momento no se ha podido presentar el proyecto porque solo cuento con cinco firmas. Ha firmado el congresista Wilson Soto, Edwin Martinez, Jorge Flores, Darwin Espinoza, y conmigo somos cinco. Los demás no han venido al Congreso”, expuso Vergara a este medio.

En esa línea, mencionó que viene solicitando apoyo de las bancadas de Alianza para el Progreso (APP), Perú Libre, Bloque Magisterial y Perú Democrático.

“Es un proyecto de ley nacido desde el despacho, no como vocero de bancada, sino como despacho congresal (…). Hay que ser consecuentes, no solamente de la boca para afuera, sino también en hechos, porque finalmente los discursos solo quedan en discursos si no muestras gestos de querer realmente dar una solución al país”, mencionó el congresista.

A este proyecto que presentará Elvis Vergara se suma que la congresista Digna Calle envió un oficio a Hernando Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, con el fin de que se priorice el debate de su proyecto de ley, que también plantea un adelanto de elecciones.

“Reitero mi solicitud para que la reforma constitucional que he planteado sea debatida en el seno de la comisión que preside y su correspondiente dictamen sea llevado al pleno del Congreso para su debate por parte de la representación nacional”, señala el oficio.

De igual forma, la congresista Susel Paredes pidió que su proyecto de ley 1918, que también propone el adelanto de elecciones generales, se sume al presentado por Digna Calle, ya que tienen el mismo fin.

“He solicitado acumular el PL 1918 de adelanto de elecciones, de mi autoría, con el PL 1897 de mi colega Digna Calle. Invito a mis colegas a que sigan adhiriéndose. Resolvamos juntos la crisis y no la repitamos. Vacancia, adelanto de elecciones y otras reformas deben ir juntas”, escribió en su cuenta de Twitter.