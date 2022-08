Cardenal Barreto califica de vil amenaza mensaje de Waldemar Cerrón de intervenir la Iglesia

El cardenal Pedro Barreto calificó como una vil amenaza las declaraciones de Waldemar Cerrón, congresista de Perú Libre, quien criticó que la Iglesia tenga intervención en los temas políticos. Consideró que, de tener participación, el Estado podría intervenir en su organización y cuentas económicas, lo que generó el rechazó del religioso.

“Por supuesto que es una amenaza que yo diría que es vil, porque consideran ellos que tienen el poder, pero el poder no está en ellos, está en la sociedad civil, y la Iglesia católica tiene un reconocimiento que está reconocido en la Constitución y por la historia. La Iglesia no es advenediza a la sociedad peruana, está en la esencia de la república. Yo respeto la opinión del congresista Waldemar Cerrón, pero no aceptamos bajo ningún concepto este tipo de chantajes o amenazas”, declaró a Canal N.

Este jueves 18, el vocero de Perú Libre se pronunció en contra del mensaje que brindó la Conferencia Episcopal Peruana para buscar una salida a la crisis: “Si la Iglesia católica ingresa a los temas del Estado y Gobierno, están dando el gran paso para que los poderes intervengan en su organización y cuentas económicas. Un buen avance para nuestros pueblos”.

Conferencia Episcopal Peruana pidió una salida a la crisis

Más temprano, este jueves 18 de agosto, la Conferencia Episcopal Peruana se pronunció sobre la crisis política que afronta el Perú por los enfrentamientos entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo de la actual gestión.

Al respecto, el cardenal Pedro Barreto suscribió el pronunciamiento: “El comunicado no solo es un llamado a la sensatez, sino a la acción, y una acción que frente al deterioro político y social tenemos que buscar una salida urgente, creativa, eficaz y pacífica a esta crisis generalizada que vivimos en este momento. Este comunicado solo ratifica lo que la población llama la atención de sus gobernantes”.