Diego Bazán: “Desde la bancada de Avanza País vamos a ir por la censura de Aníbal Torres”

El parlamentario Diego Bazán (Avanza País) se refirió a la visita del primer ministro, Aníbal Torres, al hemiciclo, donde se le pedirá explicaciones sobre sus declaraciones en las que invocaba a diversas organizaciones sociales a protestar contra la oposición del Congreso debido a las constantes críticas hacia el Gobierno del presidente Pedro Castillo.

En ese sentido, manifestó que la citación de Torres será considerada como una interpelación, por lo que el siguiente paso sería su censura. Así, confirmó que su bancada impulsará dicha moción.

“ Desde Avanza País tenemos clara la situación de que vamos a ir por la censura del premier, Aníbal Torres, sea cual sea la respuesta . No solo se trata de llamar o azuzar a la población a que se levante, sino de muchas cosas más acumuladas a lo largo de los meses”, aseveró ante las cámaras de Canal N.

Asimismo, expresó que, desde el Parlamento, no existe miedo de que el titular de la PCM acuda con la intención de presentar una cuestión de confianza, ya que ello sería “adelantarse a la posible censura” e, incluso, perjudicaría la permanencia del jefe de Estado Pedro Castillo en Palacio de Gobierno.

“Si el premier viene con la intención de hacer cuestión de confianza, creo que simplemente es adelantarse a la posible censura que plantearemos en su momento. No nos genera ningún temor, tenemos claro que primero es el país. Quemar una bala de plata no nos interesa, no nos aferramos al cargo ”, añadió.

Imágenes perdidas en Palacio de Gobierno

Bazán Calderón también se pronunció sobre la ausencia de imágenes en cámaras de seguridad de Palacio. En ese sentido, señaló que la versión oficial no ha sido clara y que todo indicaría que el mandatario busca “evitar que se haga justicia”.