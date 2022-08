María del Carmen Alva renunció a Comisión de Pueblos Andinos: “No tiene nada que ver con mi profesión”

La expresidenta del Congreso María del Carmen Alva rechazó su participación como miembro titular de la Comisión de Pueblos Andinos, así como la de Ciencia y Tecnología, grupos de trabajo en los que la había propuesto el vocero de Acción Popular, Elvis Vergara, durante el pleno del último martes 16 de agosto.

“Desde que escuché que se me había pedido estar en esas comisiones, por favor, yo renuncio. He escuchado que estoy en la comisión como titular de Pueblos Andinos, y de Ciencia y Tecnología, que no tienen nada que ver con mi profesión, así que, por favor, yo no voy a estar en esas comisiones”, precisó como parte de su participación.

Según versiones de algunos parlamentarios de Acción Popular, el cambio presentado por Vergara fue leído sin haber sido aprobado por sus colegas de bancada, lo que generó la desazón de los legisladores, como la de Alva. “Le pido al congresista Vergara, vocero titular, que no me considere”, agregó.

Por otro lado, la congresista solicitó también que se la reconsidere como titular de la Comisión de Justicia, en la que había sido propuesta por su condición de abogada. “Reevalúen ese tema”, exigió la legisladora.

De esta manera, Alva tomó distancia de los pueblos originarios en medio de los cuestionamientos hacia diferentes acciones que fueron tomadas como racistas y clasistas en los últimos días, entre los que resaltan el agravio a su colega Isabel Cortez y los insultos proferidos hacia un compañero de bancada en un Plenario Nacional del partido de Acción Popular.

A estos hechos se suman también las declaraciones emitidas por la parlamentaria pocos días antes de que culmine su periodo a cargo del Congreso, cuando señaló que el Perú estaba constituido por “blancos e indios”, expresión que fue duramente cuestionada.

Tras ello, Alva se excusó al argumentar que se habían sacado de contexto sus afirmaciones; sin embargo, este era solo un hecho más del registro de actitudes hacia la legisladora.