Congreso promulga ley que favorece creación de nueva universidad en Arequipa pese a irregularidades

A través de una publicación realizada en el diario oficial El Peruano, se promulgó la ley que declara de necesidad pública y de interés nacional la creación de la Universidad Nacional Mariano Melgar, en la provincia de Yura, región Arequipa. El dictamen se da por medio de la presidenta del Congreso, Lady Camones, luego de que no fuese decretado por el mandatario Castillo dentro del plazo establecido.

El proyecto de ley fue aprobado el pasado 19 de julio, luego de haber sido admitido un mes antes por la Comisión de Educación, presidida justamente por el legislador detrás de la iniciativa, Esdras Medina, en aquel entonces parte de la bancada de Renovación Popular.

PUEDES VER: Denunciarán a rectores que no cumplan fallo del Poder Judicial

Medina, conocido por sus posiciones ultraconservadoras y por impulsar un agente de contrarreforma universitaria que pretendía debilitar a la Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu), había declarado, en una nota de prensa, que su interés en la creación de esta nueva casa de estudios residía en la falta de oportunidades de los jóvenes para acceder a la educación superior.

“Arequipa cada año registra un incremento poblacional muy significativo; en tal sentido, es necesario prever más opciones de estudio superior para atender la demanda de jóvenes que salen de los colegios en busca de una universidad pública, y este proyecto es una opción para dicho objetivo”, señaló.

PUEDES VER: Los 4 intentos del Congreso por desarmar a la Sunedu

Ya dispuesta su oficialización, las autoridades locales competentes, en conjunto al Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía y Finanzas, deberán realizar las coordinaciones necesarias para llevar a cabo los estudios necesarios para la ejecución de las obras correspondientes al centro de estudios.

Irregularidades en el terreno de la futura universidad

Al momento de presentar el proyecto de ley que daría pie a la futura Universidad Nacional Mariano Melgar, la Municipalidad de Yura aseveró que cedería, para la construcción de las infraestructuras necesarias, un total de 17.000 m².

No obstante, existirían una serie de irregularidades en torno a este predio.

PUEDES VER: Somos Perú invita a impulsor de contrarreforma universitaria a formar parte de su bancada

Según información recogida por el portal El Búho, un grupo de personas, vecinos de la comuna autodenominada como Nuestra Señora de las Mercedes, denunció que la Municipalidad de Yura se habría apropiado ilegalmente de dos hectáreas de terreno privado, las mismas que habrían sido cedidas para que se edifique el recinto universitario y un hospital, una acción calificada como delito por Augusto Gamarra, el abogado defensor de la comuna.

Gamarra afirma que la municipalidad no figura bajo ningún concepto en las partidas registrales del predio. Es decir, dichos documentos no indican que dicha entidad sea propietario o siquiera administradora de la propiedad en disputa, por lo que no tendría potestad para cederla o regalarla.

Asimismo, advirtió que el accionar de las autoridades de Yura, que está generando el litigio con los vecinos, podría derivar en un conflicto social.