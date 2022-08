Acción Popular pide a APP no incorporar a María del Carmen Alva en Comisión de Relaciones Exteriores

La bancada de Acción Popular solicitó —a través de un comunicado oficial— al grupo parlamentario de Alianza para el Progreso (APP) dejar sin efecto la cesión de su cuota a la expresidenta del Congreso de la República María del Carmen Alva en la Comisión de Relaciones Exteriores. Aseguran que dicha medida no fue notificada a la interna del grupo acciopopulista.

“Llamamos a la reflexión y mesura de la bancada de Alianza para el Progreso para que deje sin efecto la cesión de su cuota en la Comisión de Relaciones Exteriores, a la congresista María del Carmen Alva. Informamos que no hemos sido comunicados formalmente de tal decisión y, además, señalamos que la congresista ha sido designada como miembro titular de cinco comisiones ordinarias, siendo el límite legal permitido en nuestro reglamento del Congreso de la República”, se lee en su comunicado difundido.

En esta línea, Acción Popular señaló que realizará una mejor coordinación para evitar impasses dentro del Hemiciclo, como lo ocurrido con María del Carmen Alva tras expresar públicamente su rechazo a ser incorporada a la Comisión de Pueblos Andinos: “Ratificamos nuestro compromiso de seguir coordinando con todas las bancadas para llegar a acuerdos en beneficio del orden democrático y de aprobación de leyes de urgencia para la población”.

María del Carmen Alva renunció a la Comisión de Pueblos Andinos

El último martes 16, María del Carmen Alva rechazó su participación como miembro titular de la Comisión de Pueblos Andinos, así como la de Ciencia y Tecnología, grupos de trabajo en los que la había propuesto el vocero de Acción Popular, Elvis Vergara.

“Desde que escuché que se me había pedido estar en esas comisiones, por favor, yo renuncio. He escuchado que estoy en la comisión como titular de Pueblos Andinos, y de Ciencia y Tecnología, que no tienen nada que ver con mi profesión, así que, por favor, yo no voy a estar en esas comisiones”, precisó como parte de su participación.

Según trascendió, la molestia de Alva se produjo porque la propuesta realizada por Elvis Vergara fue leída sin que haya sido aprobada por sus demás colegas de bancada. “Le pido al congresista Vergara, vocero titular, que no me considere”, dijo la extitular de la Mesa Directiva.