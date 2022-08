Congresista Wilmar Elera sigue prófugo y no podrá continuar legislando

La División de Requisitorias de la Policía registra orden de captura contra el congresista Wilmar Elera. A pesar de que el parlamentario fue sentenciado hace cinco días por el delito de colusión agravada, aún no se pone a disposición de la justicia.

A través de un comunicado oficial, Elera dijo: “Mientras no haya sentencia firme, sigo siendo congresista”. Añadió que no está conforme con el fallo judicial y apelará en segunda instancia. Dice que hasta no resolverlo, él seguirá ejerciendo sus funciones en el parlamento.

Sin embargo, el especialista en derecho parlamentario, Cesar Delgado, explicó que —al ya no tener prerrogativa de la inmunidad de arresto— Elera no podrá evitar ser detenido.

“El Congreso no lo va a poder proteger. Simplemente, va a quedar detenido y ya no va a poder legislar”, dice el especialista.

En cuanto a su curul en el Congreso, Delgado explica: “El reglamento dice que los congresistas solo pueden ser reemplazados cuando existe sentencia firme y cuando es sentenciado por la comisión de un delito doloso con pena privativa de la libertad efectiva”. Elera cumple el segundo requisito.

Ahora, para que el accesitario acceda a la curul de Elera, este tiene que ser vacado, primero, por el Pleno del Congreso.

“Elera no tiene otra opción que cumplir con el mandato judicial. Y el PJ debe comunicárselo al Congreso. Ahí recién se pedirá a la Comisión Constitución que soliciten la vacancia al JNE”, dice Delgado.

“No puede legislar ni por Zoom porque el Congreso sería cómplice”, añade el especialista.