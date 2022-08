Alejandro Muñante descarta haber ganado vicepresidencia por Perú Libre: “La izquierda se partió”

Alejandro Muñante, quien ocupa la tercera vicepresidencia del Congreso luego de la renuncia de Wilmar Elera, descartó haber ganado las elecciones debido al supuesto apoyo consensuado de la bancada de Perú Libre y manifestó que desconoce de qué grupos parlamentarios vinieron los votos que le permitieron llegar a la Mesa Directiva.

“Tengo que descartar que ha sido una bancada completa (Perú Libre) la que me ha votado, porque yo saqué 47 votos en primera vuelta y luego saqué 55, con la cual gané. La bancada de Perú Libre son 16 votos, ¿no? Yo gané por ocho” , refirió el congresista en diálogo con RPP.

Asimismo, recordó que Hilda Portero, con quien compitió en la segunda vuelta, sacó una mayor cantidad de votos en la primera votación, por lo que considera que su victoria pudo estar ligada a la discrepancia de algunos parlamentarios con la postura de su contrincante.

“Ahora bien, la señora (Hilda) Portero, que es de Acción Popular, obtuvo 12 votos más en la segunda vuelta. Entonces las bancadas se partieron, la izquierda se partió (...) El voto es secreto. Yo no puedo afirmar de qué partidos han venido los ocho votos. Posiblemente, sean de partidos que no están de acuerdo con la visión política de la señora Portero” , dijo.

Alejandro Muñante ocupa la tercera vicepresidencia del Legislativo junto a Lady Camones (presidenta), Martha Moyano (primera vicepresidencia) y Digna Calle (segunda vicepresidencia).

Muñante apoya invitación a Aníbal Torres al Pleno

El legislador por Renovación Popular manifestó su rechazo a la decisión de la Junta de Portavoces de no invitar al primer ministro, Aníbal Torres, a presentarse ante el Pleno tras tildar de golpistas a los congresistas. En ese sentido, recordó que no pudo asistir a la Junta, ya que todavía no tomaba posesión de su cargo como vicepresidente.