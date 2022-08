Wilmar Elera: accesitario será convocado luego de que sentenciado congresista de Somos Perú sea detenido

“Mantengo mi condición de congresista mientras no haya sentencia firme que me condene. Esto en atención a lo dispuesto por el artículo 25 del Reglamento del Congreso”, afirmó Wilmar Elera el último jueves, en un comunicado, luego de que se leyó el fallo que lo castiga a seis años de prisión efectiva por colusión agravada.

El parlamentario de Somos Perú tiene razón: conservará su credencial de legislador debido a que es una sentencia en primera instancia; sin embargo, omitió que el accesitario debe reemplazarlo porque la detención es de más de 120 días.

El accesitario de Elera García es José Bernardo Pazo Nunura, exalcalde provincial de Sechura y actual candidato a la referida comuna. No obstante, no podrá ser convocado por el JNE para ocupar el escaño del parlamentario de Somos Perú hasta que este sea detenido, así lo precisó el oficial mayor del Congreso, Hugo Rovira, a La República.

“Lo tienen que detener, hay una apelación en ciernes. Mientras que no lo detengan, no podemos tomar ninguna determinación. Una vez que lo detienen, ya podemos tomar la determinación de llamar al accesitario para que pueda ocupar el cargo hasta que salga la sentencia firme. Si lo absuelven, el accesitario se va a su casa y continúa el señor Elera, mientras tanto, el sueldo del señor Elera se deposita en una cuenta especial hasta saber qué va a pasar”, declaró Rovira.

En el pronunciamiento que difundió después de que se leyera la condena, Elera sostiene que “siempre” ha sido respetuoso de las decisiones del Poder Judicial, pero se mostró disconforme con el fallo, por lo que apelará.

La orden de búsqueda y captura contra el congresista Wilmar Elera. Foto: difusión

En ningún párrafo de su comunicado, el ex tercer vicepresidente de la Mesa Directiva confirma si se pondrá a derecho y se entregará a las autoridades. Incluso, de acuerdo con información recogida por La República, Wilmar Elera tiene la condición de no habido y, desde hace días, no ha solicitado el resguardo de seguridad del Estado.