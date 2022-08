Jorge Montoya cree que Pedro Castillo “va a terminar preso muchos años”: “Estoy seguro de ello”

El congresista de Renovación Popular Jorge Montoya sostuvo que el presidente Pedro Castillo se encuentra en una situación de “no retorno” al presuntamente azuzar a la población y afirmó que el jefe de Estado “va a terminar preso” por las investigaciones que le sigue la Fiscalía de la Nación.

“El presidente ya cruzó la línea de no retorno. Ya está un tema de que cada declaración es un delito. Él va a terminar preso muchos años después de que termine esto. Estoy seguro de ello porque el Poder Judicial va a tener que actuar. Los poderes del Estado tienen que hacerse presentes en una democracia para defenderla, todos, no solamente el Congreso. En este caso, él está provocando esa situación”, dijo Montoya Manrique a la prensa en el Congreso.

El vocero de la bancada celeste también consideró que se estaría violando la ley en caso de que Palacio de Gobierno no entregue los videos de las cámaras de seguridad ante un eventual pedido del Ministerio Público para corroborar si Yenifer Paredes se encontraba en la Casa de Pizarro durante la diligencia del último martes.

“Estarían incumpliendo la ley. Ahí no hay nada de secreto, secreto son los papeles, no las cámaras”, dijo Jorge Montoya en referencia a las declaraciones del abogado de la pareja presidencial, Benji Espinoza, quien dijo que no se accedería a una probable solicitud fiscal porque en Palacio “hay secretos de Estado”.

Jorge Montoya en contra de adelanto de elecciones

El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, también se mostró en contra de la iniciativa de la segunda vicepresidenta de la Mesa Directiva, Digna Calle, para un adelanto de elecciones generales.

“Ella está para defender la Constitución y la Constitución no da esa salida. Si quieren hacer eso tiene que haber un cambio constitucional y eso significa una reforma. Eso (adelanto de elecciones generales) es como un golpe de Estado, parecido”, arguyó.