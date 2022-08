Isabel Cortez: “Se ve que María del Carmen Alva tiene esa actitud violentista”

Las imagen de María del Carmen Alva agrediendo a Isabel Cortez se hizo viral en redes sociales. El video muestra cómo la expresidenta del Congreso actúa de manera violenta contra la parlamentaria de Cambio Democrático. Sin embargo, no se sabe cuál fue el intercambio de palabras.

“Grado 5″ conversó con Cortez para conocer su versión. De acuerdo a la parlamentaria, todo inició cuando Norma Yarrow acusó a congresistas cercanos al Gobierno de venderse por “un plato de lentejas”. La frase recayó, según la integrante de Cambio Democrático, sobre Perú Libre y los legisladores de Acción Popular sindicados como Los Niños.

Wilson Soto, quien formaría parte de Los Niños, se descompensó luego de las declaraciones de Yarrow. Ante ello, Isabel Cortez detalló que se acercó hasta su colega para brindarle apoyo. Aclaró que no fue la única.

PUEDES VER: Congresista Wilmar Elera con orden de captura judicial

Inmediatamente, Alva se fue hasta el escaño de Soto y con gritos, según relata Cortez, dijo: “Es un tema de bancada, retírense”.

Seguidamente, Isabel Cortez le respondió: “Yo no tengo por qué moverme de acá. Este es el Congreso, yo tengo derecho a estar acá. Tú, en lugar de estar llamando a la unidad, tranquilidad, de trabajar en conjunto, metes leña al fuego con tus intervenciones”

La parlamentaria descartó que haya proferido algún insulto contra la accipopulista. De acuerdo a su versión, Alva pudo haber ido más haya del jaloneo, pero fue detenida por el congresista Ernesto Bustamante, quien tomó el brazo de su colega para que esta soltara a Cortez.

“Ella tiene un carácter impulsivo, creo que no controla sus emociones. Conmigo es la primera vez, pero dicen que con otros congresistas ya ha tenido esa reacción. Se ve que María del Carmen Alva tiene esa actitud violentista”, comentó.

Durante la entrevista realizada por René Gastelumendi, la popular ‘Chabelita’ aseguró que pese a las disculpas de Alva Prieto, continuará con su denuncia en la Comisión de Ética.

“Al parecer, ella quería silenciarme, que me calle, que no diga nada. Como persona le acepto sus disculpas, pero no como congresista. Si yo acepto esa agresión, es como si les dijera a todas las mujeres que sufren agresión que se callen, que se oculten, eso no puede suceder”, reafirmó.

Por otro lado, el periodista cuestionó el silencio de la izquierda en el caso de mujeres violentadas en manos de las rondas campesinas. Las víctimas, acusadas de brujería, fueron retenidas y “castigadas” por los ronderos.

Cortez alegó que no tenía conocimientos sobre esos casos. De haberlo sabido, aseguró que habría acompañado a estas mujeres a hacer la denuncia correspondiente.

“He estado enfocada en los temas laborales, en los despidos. Tocándole la puerta a cada rato a Pedro Castillo para que firme las autógrafas. No me dio tiempo para fijarme en lo que les pasó a las compañeras. Aprovecho para pedirles disculpas”, concluyó.