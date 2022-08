Defensoría: “Acto de María del Carmen Alva no solo es agresión, también podría ser discriminación”

Con motivo de las acciones protagonizadas el último 11 de agosto entre la expresidenta del Congreso María del Carmen Alva y la congresista Isabel Cortez, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento dirigido a la actual representante del Parlamento, Lady Camones. En la misiva, la institución señaló que las acciones de Alva podrían tomarse como un tipo de discriminación.

“El acto de violencia protagonizado por la congresista Maria del Carmen Alva contra su colega Isabel Cortez no solo constituye un acto de agresión injustificable, sino que también podría expresar una forma de discriminación”, dicta el documento presentado ante la parlamentaria Camones este viernes 12.

Entidad envió el documento para que sea remitido a la Comisión de Ética Parlamentaria. Foto: Defensoría del Pueblo

En el Oficio n.° 0219-2022-DP, firmado por la actual titular de la Defensoría, Eliana Revollar, se señala que era “indispensable” que se “investigue y, eventualmente, se sancione esta conducta”; por ello, en el documento se solicita a Camones que este “sea remitido a la Comisión de Ética Parlamentaria” con el objetivo de que se determinen responsabilidades en el cuestionado acto de Alva.

La agresión hacia la legisladora Isabel Cortez por parte de María del Carmen Alva generó indignación el último jueves cuando la parlamentaria de Acción Popular agarró y jaló con fuerza el brazo de Cortez durante la sesión del Pleno para la elección de tercer vicepresidente del Congreso.

Al respecto, la Defensoría definió esta acción como “injustificable” y lamentó que se haya llevado a cabo en un espacio de “deliberación ciudadana y que quienes lo protagonizaron fueran los representantes de la nación”, haciendo referencia al Congreso.