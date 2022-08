Wilmar Elera tras orden de ubicación y captura en su contra: Soy congresista hasta que haya sentencia firme

El congresista Wilmar Elera de Somos Perú se pronunció — a través de un comunicado —sobre la sentencia de 6 años de pena privativa de la libertad por el delito de colusión agravada que dictó el Sétimo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios en su contra. Señaló que mantendrá su condición de congresista hasta que exista una sentencia firme en su contra.

“Siempre he respetado el magisterio del Poder Judicial en la toma de sus decisiones, sin embargo, al no encontrarme conforme con este pronunciamiento mi defensa legal interpondrá los recursos de ley con la finalidad de impugnar la decisión expedida por el juez de primera instancia, pues tengo confianza que siempre he obrado con rectitud y transparencia en mi desempeño profesional”, expresó a través de un comunicado difundido por su cuenta oficial de Twitter.

En esta línea, Wilmar Elera adelantó que defenderá su condición de parlamentario frente a la sentencia del Poder Judicial: “Mantengo mi condición de congresista de la República mientras no haya sentencia firme que me condene. Esto en atención a los dispuesto por el artículo 25 del Reglamento del Congreso”.

Wilmar Elera anuncia que impugnará sentencia de 6 años por el delito de colusión agravada. Foto: comunicado oficial

PUEDES VER: Lescano acusa a María del Carmen Alva de desprestigiar a Acción Popular tras agresión a Isabel Cortez

Poder Judicial ratificó sentencia de 6 años de cárcel

Este jueves 11 de agosto, el congresista Wilmar Elera fue sentenciado a 6 años de pena privativa de la libertad por el delito de colusión agravada y se dispuso su captura. La decisión fue tomada por el juez del Sétimo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Ronald Soto Cortez.

La sentencia contra el parlamentario de Somos Perú responde a su participación como supervisor de la obra Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Pacaipampa, Ayabaca, Piura. Esta obra tuvo un valor de S/ 3 612 717, 68 y un plazo de ejecución de 180 días.

Al momento en el que se dio lectura de la sentencia, Wilmar Elera no se encontraba en el hemiciclo del Congreso, donde se realizaba la votación para la elección del tercer vicepresidente de la Mesa Directiva, cargo al que renunció el integrante de Somos Perú al conocer se había ordenando una pena privativa de la libertad de 6 años en su contra.