Bermejo condena agresión de María del Carmen Alva a Isabel Cortez: “Todo el odio de clase en una imagen”

El congresista de Perú Democrático Guillermo Bermejo rechazó la agresión de la que fue víctima la parlamentaria Isabel Cortez, de Cambio Democrático, a manos de la expresidenta del Congreso María del Carmen Alva durante la sesión del Pleno.

A través de un tuit, Bermejo Rojas instó a la Comisión de Ética, que preside la acciopopulista Karol Paredes, a aceptar la denuncia que interpuso Cortez Aguirre contra Alva Prieto y no incurrir en un blindaje.

“Maricarmen Alva acaba de agredir físicamente a ‘Chabelita’. Todo el odio de clase en una imagen. Exijo que la Comisión de Ética no la blinde”, expresó Bermejo Rojas en un tuit.

En el Pleno de este jueves, la expresidenta del Congreso perdió los papeles y jaloneó del brazo a la vocera de Cambio Democrático cuando esta última se encontraba al costado de Wilson Soto, quien también estuvo involucrado en otro incidente.

Minutos después, María del Carmen Alva catalogó de “inadecuada” su actitud y ofreció disculpas a Isabel Cortez.

“Hace unos momentos tuve una reacción inadecuada con la congresista Isabel Cortez en el hemiciclo del Congreso. Quiero pedir disculpas públicas a ella y todo el país. No estuve bien”, dijo la acciopopulista en sus redes sociales.

Isabel Cortez: “(María del Carmen Alva) me dijo que no me metiera en su bancada”

La congresista de Cambio Democrático Isabel Cortez brindó detalles de la agresión de María del Carmen Alva. Al respecto, sostuvo que se acercó al escaño de Wilson Soto para expresarle apoyo. No obstante, indicó que María del Carmen Alva tuvo una cuestionada reacción.

“Ella me dijo que no me metiera en su bancada. Yo le dije que no tengo por qué irme. Tengo derecho a acercarme a cualquier congresista que lo necesite. Ahí es donde pierde los papeles”, declaró Cortez a la prensa.