Un nuevo escándalo remeció al Congreso de la República cuando se hizo viral un video en el que aparecía la expresidenta de la Mesa Directiva, Maricarmen Alva, agrediendo a la parlamentaria Isabel Cortéz. Las imágenes muestran cómo la legisladora de Acción Popular jala de forma violenta el brazo de su colega de Juntos por el Perú a la par que le alza la voz en tono furioso.

¿Qué le dijo Maricarmen Alva a Isabel Cortéz?

La popular ‘Chabelita’ reveló a la prensa que todo sucedió porque se acercó a tranquilizar al congresista Wilson Soto, quien se vio afectado luego de su pelea con Darwin Espinoza: “ Una congresista dijo que ‘Los Niños’ se venden por un plato de lentejas y ahí comenzaron a hablar de sus plagios, entonces mi colega se sintió deprimido ”.

Según su testimonio, en ese momento varios congresistas se acercaron a consolar al parlamentario de Acción Popular, cuando apareció Maricarmen Alva y le pidió no meterse con su bancada: “ Me dijo que me fuera de ahí, que no me metiera con su bancada, yo le dije que no tenía porque irme porque está en mi derecho acercarme a cualquier congresista y ahí fue que ella pierde los papeles ”.

María del Carmen Alva pide disculpas

Tras hacerse pública su agresión, Maricarmen Alva pidió disculpas mediante un mensaje en sus redes sociales: “ Hace unos momentos tuve una reacción inadecuada con la congresista Isabel Cortez en el Hemiciclo del Congreso. Quiero pedir disculpas públicas a ella y todo el país. No estuve bien ”