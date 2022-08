Congreso apela resolución que paraliza elección de defensor del Pueblo

Ante la resolución del Poder Judicial que ordena a la nueva comisión especial paralizar el proceso de selección de los candidatos a defensor del Pueblo, el Congreso de la República ha decidido presentar una apelación y un segundo recurso de queja. Considera que dicho mandato no tiene sentido porque ese proceso ya concluyó con la presentación de la terna al pleno del Parlamento.

“Al haber terminado sus funciones, porque esto va dirigido a la comisión y no al pleno del Congreso, ya no tiene ningún sentido. Vamos a presentar un recurso de queja porque es impresionante que tres personas estén pidiendo que el Congreso no cumpla con sus funciones, eso no puede ser”, estimó el oficial mayor, Hugo Rovira.

También refirió que ya se aprobó en el Consejo Directivo elevar hoy jueves al pleno el inicio del procedimiento de competencia ante el Tribunal Constitucional para delimitar las funciones del Congreso “ya que no puede haber injerencia entre entidades”.

Por su parte, el congresista Alex Paredes, miembro de la nueva comisión especial, manifestó que están a la espera del siguiente paso. “Es lamentable lo que ha señalado el Poder Judicial. Esto se ha visto en el Consejo Directivo. Hay que insistir con una acción de amparo”, acotó.