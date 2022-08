Alejandro Muñante es el nuevo tercer vicepresidente del Congreso en reemplazo de Wilmar Elera

El congresista de Renovación Popular Alejandro Muñante superó a Hilda Portero (Acción Popular) en la elección por la tercera vicepresidencia del Congreso e integrará la Mesa Directiva 2022-2023 junto con Lady Camones (Alianza para el Progreso), Martha Moyano (Fuerza Popular) y Digna Calle (Podemos).

La votación fue reñida: Muñante Barrios derrotó a Portero López con 55 votos en contra de 47, solo ocho votos de diferencia.

“Por Dios, por la patria, por la vida, la familia y la libertad, sí, prometo”, manifestó el hasta hoy vocero de la bancada celeste al momento de prestar juramento al cargo que dejó vacante el parlamentario Wilmar Elera luego de ser sentenciado a seis años de prisión efectiva.

También aspiraron a la tercera vicepresidencia del Congreso las parlamentarias Katy Ugarte (Bloque Magisterial) y Janet Rivas (Perú Libre), quienes no lograron acceder a la segunda vuelta.

Se registraron altercados durante sesión plenaria

En el desarrollo del pleno de este jueves 11 se registraron altercados entre parlamentarios, por lo que la presidenta del Congreso, Lady Camones, tuvo que suspender la sesión.

Una de las trifulcas fue protagonizada por la congresista de Acción Popular María del Carmen Alva y la vocera de Cambio Democrático. La extitular de la Mesa Directiva perdió los papeles y jaloneó a Cortez Aguirre cuando esta se acercó al escaño de Wilson Soto.

“Ella me dijo que no me metiera en su bancada. Yo le dije que no tengo por qué irme. Tengo derecho a acercarme a cualquier congresista que lo necesite. Ahí es donde pierde los papeles”, reveló la parlamentaria de Cambio Democrático a la prensa.