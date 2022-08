Acción Popular: ‘Los Niños’ y bloque de María del Carmen Alva discrepan ante el pleno del Congreso

Las fricciones entre el bloque de los congresistas de Acción Popular sindicados como ‘Los Niños’ y el bloque que lidera María del Carmen Alva se evidenciaron en la sesión plenaria de este jueves 11 de agosto. La polémica inició luego de que el vocero Elvis Vergara remitió un documento al oficial mayor para comunicar el ingreso de Raúl Doroteo, quien es investigado por la Fiscalía por presunto tráfico de influencias, a la Comisión de Ética en reemplazo de Karol Paredes, que preside dicho grupo de trabajo.

Inmediatamente, José Arriola expresó su disconformidad con lo dispuesto por el portavoz acciopopulista: “Hay cosas, como las que acabo de escuchar y que recién tengo conocimiento, que en todo caso se tendrá que ventilar en la interna. En ese sentido, entre mañana y lunes, necesariamente tendrá que haber un pronunciamiento ya a nivel de toda la bancada. Hay cosas que no coincidimos definitivamente, hay problemas internos y tendrán que solucionarse al nivel interno”.

En ese momento se escuchó a María del Carmen Alva protestar al enfatizar que “no se puede” remover a Karol Paredes de la Comisión de Ética debido a que, de acuerdo con el reglamento, el mandato de los integrantes de dicho grupo es de dos años.

Silvia Monteza también expresó su descontento con el intento de retirar a Paredes Fonseca, así como con los equipos que integrará en el periodo anual de sesiones 2022-2023.

“Nunca se me consultó las comisiones que me han puesto. Yo presenté un oficio solicitando ciertas comisiones que van con mi experiencia y mi perfil. He presentado un documento solicitando que se me retire de esas comisiones”, reclamó Monteza Facho. “Debe haber democracia en un partido político y no dictadura”, agregó.

Intento frustrado

La modificación de integrantes de la Comisión de Ética no se concretó, ya que el congresista Alejandro Cavero (Avanza País) requirió al oficial mayor una aclaración respecto a si es que ‘Los Niños’ podrían integrar la Comisión de Ética.

Cavero Alva citó inciso C del artículo 20 del reglamento del Congreso: “Durante el ejercicio del mandato parlamentario, los congresistas están prohibidos de integrar la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Comisión de Ética Parlamentaria y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de la Comisión Permanente, así como otras comisiones ordinarias que actúen en ejercicio de su función fiscalizadora, cuando se encuentren comprendidos en procesos penales”.

Ante ello, Lady Camones accedió al pedido del parlamentario y, “habiendo cuestionamientos”, indicó que la modificación del cuadro de la Comisión de Ética se evaluaría en la próxima sesión plenaria.

Darwin Espinoza, sindicado por Karelim López como uno de ‘Los Niños’, hizo uso de la palabra para llamar la atención a sus colegas y precisar que “estos problemas que se están dando” son internos de bancada. “Este no es el espacio para poder ventilar esta problemática. (...) La bancada toma sus acuerdos siempre en mayoría. Si no les gustan, tendrán que acatar les guste o no”, señaló.

Finalmente, Edwin Martinez pidió disculpas a “todos aquellos que honran la memoria de Fernando Belaunde Terry”: “Cómo estamos manchando esa imagen noble, generosa, estadista, visionaria y honesta de Acción Popular. Es una lástima. Mil disculpas a todos los verdaderos belaundistas”.