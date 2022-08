Candidatos a defensor no tendrían respaldo en el Congreso

Voceros de diferentes bancadas del Congreso consideran poco probable que los tres candidatos a defensor del pueblo, Carlos Castro, Jorge Rioja y Beatriz Ramírez, logren los 87 votos que necesitan para ser designados; mientras que para asociaciones como Idea Internacional y Proética es un proceso poco transparente y que no garantiza la elección de una autoridad idónea para el cargo.

Ruth Luque, congresista de Cambio Democrático, dijo que su bancada apoya a Ramírez y espera que los congresistas voten de manera independiente y no por consigna, mientras que Kira Alcarraz de Somos Perú y Eduardo Salhuana de APP sostienen que no conocen la trayectoria de los seleccionados y la mayoría de sus colegas de otras bancadas les han manifestado que no tienen la intención de apoyar a ninguno, por lo que creen que no serán electos en el próximo pleno.

“El lunes vamos a tener una reunión de bancada para ver lo del defensor del pueblo, personalmente no estoy de acuerdo con ninguno de los tres. No sé cuál es el criterio que han tenido para elegirlos, pero es muy difícil que tengan los votos, congresistas de otras bancadas piensan lo mismo. Critican al Ejecutivo por falta de meritocracia y hacen lo mismo”, declaró Alcarraz.

PUEDES VER: Defensoría cuestiona cambios en ministerios y ratificación de Aníbal Torres en la PCM

Una posición similar tuvo Salhuana, quien informó que su bancada evaluará el lunes su decisión, descartando el favoritismo por alguno de ellos.

Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País tampoco han definido su apoyo y lo más probable es que ninguno logre los votos necesarios, dejando abierta la posibilidad de que se presente una terna alternativa con los candidatos perdedores.

Para Walter Albán, de Proética, es un concurso viciado, que no tiene nada que ver con una elección verdadera.

Los postulantes al cargo de defensor del pueblo. Foto: composición La República/ capturas Congreso de la República.

PUEDES VER: Comisión define terna para elección del nuevo defensor

“Jamás un Congreso tan poco legítimo podrá elegir a un defensor independiente, con una comisión seleccionadora que la presidía quien es acusado de violación (Freddy Díaz) y tiene entre sus miembros a Wilmar Elera, quien no es calificado para elegir a nadie, además hay otro del grupo de Los Niños de AP”, manifestó.

El ex defensor del pueblo dijo que “hay algo del juego para que no se llegue a los 87 votos. De las tres personas hay una que no conozco en absoluto (Rioja). No los quieren ni unos ni otros”.

Percy Medina, de Idea Internacional, cuestionó el poco debate público sobre el perfil del defensor del pueblo que queremos y cuál es la experiencia que tiene cada uno de los candidatos que han quedado en la fase final.

“No hay tanta información como para tener una opción, pues no se le ha dado la atención pública que el tema requería. Si está en manos del Congreso elegir con una mayoría muy calificada de 2/3 es para garantizar la imparcialidad de las personas, pero no para que haya un acuerdo político ni para que se repartan los cargos”, apuntó.

Piden revisar elección en TC y el BCR

Percy Medina sostuvo que es necesario sacar lecciones del proceso de elección del defensor del pueblo y los miembros del BCR y Tribunal Constitucional, porque son los tres casos emblemáticos en los cuáles el Congreso selecciona y designa autoridades que cumplen un rol técnico muy especializado.