Roberto Chiabra: “Debemos evaluar si conviene más al país que Castillo siga, se vaya o si nos vamos todos”

El congresista Roberto Chiabra, de APP, alega que debemos evaluar si al país le conviene más la permanencia del presidente Pedro Castillo o su retiro, pero que otra opción es “que se vayan todos”. Sobre sus proyecciones, dice que postular a la presidencia del Congreso para asumir un eventual gobierno de transición “está dentro de lo previsto”.

¿Qué le parece la continuidad de Aníbal Torres como jefe de la PCM?

Que el presidente no tiene a nadie más que lo quiera acompañar. Lamentable porque el primer ministro ha tenido mensajes de división entre los peruanos, con el Congreso, los medios de comunicación, el Poder Judicial y la Fiscalía. No es el primer ministro que el Perú necesita hoy. El presidente no lee la realidad nacional ni el momento que vive. Ahora que tiene tanta preocupación por defenderse, necesitaba a alguien que lo ayude a gobernar y Torres no lo ha hecho, al contrario, le ha generado más sectores en contra.

¿Por qué el Congreso impidió a Castillo ir a la asunción de mando de Petro?

La situación actual es diferente por dos cuestiones: por lo delicado de tener cinco casos que lo obligan a ir a la Fiscalía y tener que nombrar un nuevo gabinete. Más por eso. Es un mensaje: “Señor presidente, debe darse cuenta de que su situación es muy delicada”.

Con los casos de los parlamentarios Elera y Díaz, ¿qué podemos esperar del Parlamento?

El Parlamento tiene un procedimiento que debería ser más rápido. Con Díaz, la Comisión de Ética debió funcionar mucho más rápido y llegar a suspenderlo 20 días. A su vez, Elera, al saber su cuestionamiento, no debió postular a la mesa directiva.

Esos casos y otros mellan la percepción ciudadana respecto del Parlamento, ¿no?

Sí, porque en el Perú generalizamos. En el Congreso son 130 personas diferentes y lo que hace mal una persona influye en todo el conjunto, y eso nos afecta a todos. Es así.

Su nombre sonó para la mesa directiva. ¿Por qué no postuló?

Porque no estaba afiliado al partido y fui descartado de un inicio.

¿O sea, APP quería que el postulante de su bancada sea un militante del partido?

Así es. Yo, por mi calidad de invitado, no fui considerado.

¿Y usted cómo tomó eso?

Hay que respetar las reglas de la democracia.

¿Usted sí estaba interesado en presidir el Congreso?

Yo estaba para ser el primer presidente de este congreso.

Pero ahora ultimo también.

También, pero salió esa condición de invitado y por eso no me propusieron.

Usted simplemente aceptó esa decisión del partido...

No, nadie me dijo nada.

Da la impresión de que no lo consideran mucho en APP.

Yo estoy tranquilo.

Si Castillo y Boluarte salen, ¿consideraría postular a la presidencia del Congreso?

Está dentro de lo previsto.

Es decir, se proyectaría a un escenario en que asumiría un gobierno de transición.

Sería una de las posibilidades que habría que evaluar y adoptar una decisión.

Allí, APP tendría que reconsiderar su criterio de solo postular a afiliados.

No, ya sería aparte ya, ya no sería con APP, pues.

Usted solía votar distinto al resto de su bancada, ¿cómo se siente en APP?

Mantengo mi libertad de opinar y de votar, y mientras la mantenga, no tengo problema.

¿Cuál es, para usted, la salida a la crisis política?

Una salida constitucional. El presidente no renunciará porque es su seguro de libertad: si renuncia, sabe lo que vendrá con la justicia. La situación delicada de la vicepresidenta se debe determinar en el Congreso en agosto o setiembre. De allí se vería una vacancia si el presidente sigue en silencio ante la Fiscalía.

En ese momento, los peruanos tenemos que hacer un balance: qué es más conveniente para el Perú: que se quede o se vaya. El presidente, si sabe leer realidad y entiende su momento difícil, buscaría un primer ministro de consenso y un gabinete que sí genere confianza para gestionar el país.

¿Qué piensa de la propuesta de que se vayan todos?

Fui el primero que dije que, si este es un problema que hay que solucionarlo de raíz, no hay problema, nos vamos todos y empezamos de nuevo. No podemos seguir en esta situación, nos estamos hundiendo… Primero la parte constitucional, porque no hay que alterar la democracia.

Si sale el presidente antes que Dina, entra Dina, pero si Dina sale antes, el presidente debe saber que la única manera de permanecer es, esperando lo que haga la fiscal de la nación, tener un gabinete que comience a gobernar bien. La ciudadanía se ve afectada en el costo de vida, en la salud, en la inseguridad. Esa es la permanente incapacidad moral, no solo por el comportamiento impropio del presidente.

Eso está por evaluar…

Sí, una pregunta que tenemos que hacernos todos es qué más le conviene el país. ¿Seguir así? ¿Hasta cuándo? Y ahora hacer un cambio, pero no para que entren los mismos, ¿no? Ese es el tema, el tema es partidos políticos que no representan a nadie.

¿Una reforma política?

A todo, a todos los partidos políticos. Tienen que fortalecerse.

¿Con una reforma política?

Fíjese… un par de reformas simples. La primera: estas elecciones internas, como hemos visto nosotros, usted no puede elegir candidatos con el 2% de asistencia, ¿no? Súbale a un 30% y repartición que no logra que el 30% de sus afiliados vayan a votar no participa, pues, pero 2%. Y después hay que eliminar la elección por delegados.

Ojo que APP es uno de esos partidos...

Todos los partidos tienen lo mismo.