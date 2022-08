Congreso niega salida del país a Pedro Castillo para viajar a Colombia

Con 67 votos en contra, 42 a favor y 3 abstenciones, el pleno del Congreso de la República rechazó el pedido del presidente Pedro Castillo Terrones para que se le permita viajar a la toma de mando de Gustavo Petro en Bogotá, Colombia.

Los argumentos esgrimidos por los parlamentarios de diferentes bancadas, cuya posición fue contraria a darle el permiso para viajar a Colombia, se basó en que Castillo tenía que hacer frente a la crisis política del gobierno, tras la renuncia del premier Aníbal Torres y la incertidumbre ante la recomposición del gabinete.

Asimismo, buena parte de los legisladores sostuvieron que, ante las denuncias de corrupción en contra de Castillo, este no está en la capacidad de representar al país en exterior. Incluso, se dijo que podría haber peligro de fuga del presidente.

En ese sentido, coincidieron en que Castillo envíe a dicho acto protocolar a la vicepresidenta Dina Boluarte o a su ministro de Relaciones Exteriores, César Landa.

Esta fue la postura de bancadas como Avanza País, Renovación Popular, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y un sector de Acción Popular.

De otro lado, los parlamentarios de las bancadas como Perú Libre, el Bloque Magisterial y Perú Bicentenario indicaron que el argumento de las investigaciones contra el jefe de Estado no puede ser motivo para negarle la salida del país para la toma de mando de Gustavo Petro, en Bogotá. Asimismo, rechazaron la posibilidad que Castillo Terrones no retorne al país y le recordaron al fujimorismo que el expresidente Alberto Fujimori abandonó el país y renunció por medio de un fax.

Los parlamentarios no creyeron conveniente que Castillo salga del país debido a las cinco denuncias en su contra. Foto: composición LR/ Presidencia del Perú

Intervenciones

La legisladora Adriana Tudela (Avanza País) fue la primera en intervenir para oponerse al viaje. “La evidencia y los indicios que implican al presidente en actos de corrupción son abrumadoras y abundante; y en ese contexto el peligro de fuga se vuelve cada vez más real”, dijo.

Por su parte, la parlamentaria Katy Ugarte (Bloque Magisterial) consideró que el Congreso debía votar a favor de otorgarle el permiso para viajar a Colombia, en vista que el mandatario está colaborando con la justicia.

“No veo por qué habría que oponerse, pues el presidente viene colaborando con las investigaciones que la Fiscalía ha abierto en su contra, él jamás huiría del país como otros presidentes han fugado y renunciado vía fax”, expresó.

Por su parte, el congresista Eduardo Salhuana (APP) apeló a la crisis política del país para argumentar su voto en contra.

“Hay crisis moral por los procesos de investigación, hay crisis de gabinete, de gobernabilidad y también de gestión pública. Esa crisis tiene que ser atendida. Creemos vital que el presidente Castillo permanezca en el Perú”, manifestó.

Durante el debate, Guido Bellido (PL) afirmó que las investigaciones contra Castillo no son razones para prohibirle salir del país.

“El presidente tiene el derecho de representar al país en este momento. El argumento es que está investigado y esa no es razón suficiente para poder prohibir que represente al país, además no hay que estar pensando en suspicacias: que si no vuelve, que si vuelve. El presidente no está acostumbrado a eso”, enfatizó Bellido.

En tanto, el parlamentario no agrupado Edward Málaga afirmó que Castillo es incapaz de representar al país en el exterior por sus vínculos con actos de corrupción y por su falta de preparación. “Aquí estamos discutiendo si es moral y éticamente correcto que un presidente involucrado en actos tan graves de corrupción nos represente en el extranjero. Cada vez que el presidente ha salido al extranjero a representarnos no lo ha hecho con la dignidad y el decoro que su alta investidura merecen. Muy por el contrario, su falta de preparación, sus lamentables exabruptos nos hacen ver que el presidente no nos representa sino que es incapaz de representarnos con la calidad que debería”, expresó.

Kelly Portalatino (PL) también rechazó que el presidente Castillo quiera aprovechar el viaje para pedir asilo.

Sin precedente desde la vuelta a la democracia