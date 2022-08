Congreso negó permiso al presidente Pedro Castillo para viajar a Colombia

El pleno del Congreso no autorizó la salida del país del presidente de la República, Pedro Castillo, quien tenía previsto viajar a Colombia del 6 al 8 de agosto. Con 42 votos a favor, 67 en contra y 5 abstenciones, la representación nacional le negó el permiso al mandatario para que asista a la toma de mando del presidente electo colombiano Gustavo Petro.

Los parlamentarios de las bancadas de Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular, Somos Perú votaron en contra de que el mandatario asista al evento internacional. Dentro de sus argumentos, indicaron que el principal impedimento se debía a las cinco investigaciones abiertas que tiene el jefe de Estado en el Ministerio Público.

“Muchos pensamos que no debe viajar. Y eso no es odio, no es revancha. Le hemos dado permiso en otras ocasiones”, dijo el congresista fujimorista Hernando Guerra durante su intervención.