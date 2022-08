Congreso: no dejar viajar al presidente Pedro Castillo a Colombia es un exceso, según especialistas

Tras la negativa del pleno del Congreso para permitir el viaje del presidente Pedro Castillo a Colombia a fin de que asista a la toma de mando de Gustavo Petro, diversos actores políticos, entre ellos el canciller César Landa, se han manifestado en contra de esta postura parlamentaria. Para el titular de la cartera de Relaciones Exteriores, la actitud del Legislativo pone en cuestión nuestra imagen internacional, pues representa otro desaire en contra del mandatario.

La decisión de negarle el permiso llegó con el respaldo de 67 parlamentarios de las bancadas de oposición: Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular y Somos Perú. Tan solo 42 legisladores estuvieron a favor y 5 se abstuvieron.

Para el politólogo Arturo Maldonado, se trataría de un exceso por parte de los miembros del Congreso, pues consideró que no existen suficientes elementos para no permitirle la salida a Castillo Terrones.

“ Creo que es un exceso. Queda mal el presidente y, sobre todo, Cancillería, Relaciones Exteriores, al no poder mandar a un presidente a la asunción de mando de un país vecino, de la región . Además, los motivos de la negativa en muchos casos están guiados por una presuposición que me parece es todavía vacía. Esa idea de que lo que quería en realidad el presidente Castillo era fugarse del país. No hay muchos elementos para poder decir eso y tomar una decisión y negarle la salida del país basada en esa presunción. Los congresistas han actuado motivados por noticias falsas, por trascendidos, por chismes y no en elementos más objetivos que pudieron haber llevado a votar a favor de que vaya y cumpla con un acto protocolar que haga quedar bien al país frente a otro de la región”, dijo en conversación con La República.

En esa misma línea, el politólogo Anthony Medina indicó a La República que se trata de una medida desacertada, ya que es el presidente quien dirige la política exterior nacional.

“ Definitivamente es un exceso, una medida totalmente desacertada, porque el presidente de la República es el jefe de Estado y constitucionalmente es el que dirige la política exterior peruana ; es decir, el Congreso se está tomando una atribución que pone en riesgo nuestras relaciones bilaterales con un país hermano. No me imagino al presidente de Brasil o Colombia o de cualquier otro país que por cuestiones de política interna se le impida cumplir labores diplomáticas. Me parece una medida sumamente desacertada”, manifestó.

Ambos especialistas coincidieron en que se trata de una actitud confrontacional por parte del Legislativo, situación que acrecentaría la crisis entre ambos poderes del Estado.

“Sin duda es una ´pechada´ de parte del Congreso. Creo que han usado esta votación para medir las fuerzas de cuántos votos tienen en este momento, si es que quisieran avanzar en una vacancia . Han obtenido 67 votos. Todavía están lejos. Pero la oposición ha querido medir un poco el termómetro. La mayoría de Acción Popular, por ejemplo, votó en contra de negarle el permiso y creo que es significativo, porque la oposición ha avanzado unos pasos más en esa dirección. Ha sido un termómetro de la vacancia”, aseveró Maldonado.

“Impedirle a un presidente cumplir sus labores diplomáticas en representación del Estado peruano es muy grave. El presidente está yendo en representación de todos los peruanos. Entiendo que pueden haber muchos puntos de discrepancia entre el presidente y el Congreso, pero hay intereses nacionales que abarcan a todos los peruanos . Creo que se está desatendiendo el interés nacional frente a criterios particularistas de ciertos grupos del Congreso”, precisó Medina.

Votación de Fuerza Popular es contradictoria debido a la fuga de Alberto Fujimori en el 2000

Arturo Maldonado argumentó que el voto en mayoría de Fuerza Popular para negarle el viaje a Colombia al presidente Castillo podría resultar contradictorio, debido a la fuga del exdictador Alberto Fujimori en el 2000.

“En el caso de Alberto Fujimori ahí sí hubo mayor evidencia objetiva de que si el señor se iba, quizás no regresaba. En este caso, Fuerza Popular, votando en contra y con menos evidencia queda en una situación contradictoria . Pero eso tampoco es que sea muy novedoso por su parte. Todavía no han saldado con el pasado autoritario del papá, por lo menos la hija”, acotó.

Por su parte, Anthony Medina enfatizó en que ambos casos son diferentes, pues el jefe de Estado está yendo a declarar ante la Fiscalía y no existe peligro de fuga.