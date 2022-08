Acción Popular expulsa de sus filas a Jorge Luis Flores Ancachi, congresista por Puno

Luego que el caso Los Niños saliera a la luz por el testimonio de la empresaria Karelim López, quien sostuvo que un grupo de congresistas recibían órdenes del presidente Pedro Castillo a cambio millonarios contratos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el partido político Acción Popular emitió un comunicado para informar sobre la expulsión de seis parlamentarios presuntamente involucrados. Entre ellos se encuentra Jorge Luis Flores Ancachi, representante por Puno.

La mañana de este jueves 4 de agosto, Acción Popular, mediante su página oficial de Facebook, dio a conocer que en su plenario nacional se tomó la decisión de separar de la organización política a Jorge Luis Flores Ancachi, quien llegó al Parlamento tras ser elegido en Puno. Con él también fueron apartados de la tienda de la lampa Ilich López Ureña, Jhaec Espinoza Vargas, Elvis Vergara Mendoza, Juan Carlos Morí Celis y Raúl Doroteo Carbajo.

De acuerdo a lo detallado, la Secretaría Nacional de Disciplina de Acción Popular citó a los congresistas involucrados para que hagan sus descargos con relación a las imputaciones de Karelim López; sin embargo, ninguno acudió. “Habiéndose declarado en rebeldía con su inasistencia”, refirió el comunicado rubricado por Edmundo del Aguila, secretario general nacional del partido.

Jorge Luis Flores quiso sobornar a periodista

Jorge Luis Flores Ancachi, en setiembre del 2021, intentó sobornar al periodista de La República Liubomir Fernández Fernández. El congresista, en un apretón de manos, le quiso entregar S/ 100 para que su colega de bancada Carlos Zevallos ya no sea entrevistado en su paso por Puno.

El hombre de prensa registró el instante con su celular y le recriminó dicha actitud. “¿Con quién crees que estás tú para que quieras darme dinero? (…). No lo he hecho antes, no lo he hecho nunca”, le increpó el comunicador.