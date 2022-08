Guido Bellido tras renuncia de Aníbal Torres: Tenemos ministros de Perú Libre en el banco de suplentes

El congresista de Perú Libre Guido Bellido se refirió a la decisión del todavía primer ministro, Aníbal Torres, de dejar a disposición su cargo como titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Ante ello, Bellido mencionó que en su partido hay varios “suplentes” que podrían ser reemplazos en los diferentes sectores.

“Sí, tenemos bastantes todavía (posibles ministros). En la actualidad no tenemos, pero calentando en la banca de suplentes sí hay. Tenemos uno de Cusco, hay dos de Puno, hay uno de la selva, también del norte, de aquí Lima mismo también hay”, dijo para Canal N.

Además, consideró que el nuevo primer ministro debe ser una persona cercana al presidente Pedro Castillo.

“Más que de Perú Libre, lo que el presidente debe buscar es una persona con quien empatice y con quien tenga confianza para poder desarrollar el trabajo. Sí hay en Perú Libre, pero no sabemos qué criterios el presidente va a tomar para el próximo premier. Hay que estar a la espera. Lo importante es mantenerse coherente”, manifestó.

Bellido agregó que Aníbal Torres se retira de la PCM con un saldo positivo, ya que esa es la percepción que ha recogido en el interior del país.

“(Aníbal Torres) se va con una imagen positiva. Para la prensa, obviamente es otra la lectura y respeto eso. Para la población, hay una aceptación positiva del premier. Eso es lo que se siente. Cuando uno va al interior del país, siempre hay voces de la población que dicen que el premier Aníbal Torres no renuncie, que lo apoyen”, aseveró.

Finalmente, negó que exista una enemistad con el jefe de Estado y que desde Perú Libre hay la disposición de apoyar a Castillo, mientras no existan pruebas de que esté involucrado en algún acto delictivo.