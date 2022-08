Gladys Echaíz considera que remplazo de Aníbal Torres debe ser alguien con “serenidad y no confrontacional”

La congresista de Renovación Popular Gladys Echaíz comentó respecto a la puesta a disposición del cargo que aún ostenta el primer ministro, Aníbal Torres. Ante ello, la parlamentaria consideró que en su reemplazo debería entrar una persona más serena y que no esté presta a la confrontación. Además, señaló que podría ser el actual ministro de Cultura, Alejandro Salas.

“Podría ser (Alejandro Salas). Es uno de sus abogados defensores. Si se quieren bajar las tensiones, creo que debe ser una persona con algo más de serenidad, de ponderación y no confrontacional ”, dijo a la prensa.

Asimismo, mencionó que la inminente salida de Torres no sería necesariamente un golpe duro al Gobierno de Pedro Castillo, pues argumentó que el presidente no necesita a nadie para hacerse daño.

“No sé (si es un golpe a Pedro Castillo). Con todo lo que ha hecho el señor Aníbal Torres, no sé cuánto mal pueda hacerle. Además, el presidente no necesita a nadie más para hacerse daño . Él tiene sus propios usos, sus propias costumbres, así es que cualquiera que lo acompañe lo único que hace es ser parte de ese accionar ilícito del presidente”, agregó.

Echaíz no considera que esta situación tenga que ver con las investigaciones que acumula el jefe de Estado en el Ministerio Público, sino más bien, como lo indica el propio Torres, sería por motivos de índole personal.

“No sé (si es por la acumulación de investigaciones que tiene el presidente), porque él ha venido defendiendo, sosteniendo, minimizando y tratando de establecer no ilicitud en los actos del presidente. Renunciar por el cúmulo de estos hechos a esta hora no me parece. E stará cansado, agotado y bien por el país . (Su continuidad era insostenible) hace rato”, enfatizó.

Finalmente, criticó la actitud del presidente Castillo, quien exigió conocer los motivos por los que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, desmanteló el equipo del caso Cuellos Blancos del Puerto.

“Una grave interferencia a los órganos de administración de justicia. (Es) otra falta e infracción constitucional que acumula al récord que ya viene anotándose”, culminó.