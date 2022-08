¿Qué pasará con Wilmar Elera y cuál será el proceso a seguir tras su sentencia por colusión?

El tercer vicepresidente del Congreso, Wilmar Elera, fue sentenciado a 6 años de prisión por el delito de colusión agravada, según informó el Poder Judicial. En un adelanto de fallo, el juez Ronald Soto Cortez, del Sétimo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, dispuso esta medida en contra del también parlamentario de Somos Perú.

Poder Judicial sobre Wilmar Elera

De acuerdo con el reglamento del Parlamento, en el artículo 25 se establece que “en caso de proceso penal (...), será reemplazado por el accesitario, previo acuerdo de la mitad más uno del número de miembros del Congreso”. Por tanto, quien es llamado a ocupar la curul de Elera en el Legislativo sería el exalcalde y exfuncionario de Sechura José Pazo Nunura.

El abogado penalista Mario Amoretti precisó que se debe conocer todo el contenido de la sentencia para determinar el futuro del legislador. Si se trata de pena efectiva, tendría que ir a la cárcel de inmediato. Sin embargo, en caso sea en primera instancia tendrá que ser corroborada por una superior.

“ Si es que lo meten a la cárcel, entra el accesitario . Puede ser también que en primera instancia hayan dictado la pena efectiva y en ese caso o se va a la cárcel o se esconde. Hay que ver si es con pena efectiva o si se suspende hasta que confirmen la sentencia. Hasta el momento, solo hay un adelanto de fallo y la próxima semana seguramente van a leer todo el contenido de la sentencia”, puntualizó en conversación con La República.

Amoretti remarcó que por tratarse de una condena mayor de seis años la pena es efectiva y, por consiguiente, el parlamentario Wilmar Elera tendría que ir a prisión.

“ La pena de Elera es efectiva. Cuando es más de cuatro años, la pena es efectiva. Si es que el juzgado que lo ha condenado en Piura ha dispuesto que la sentencia suspende su ejecución hasta que sea resuelto por instancia superior. Pero teniendo en cuenta que le han puesto seis años y que hay indicio o prueba de que su actuación no ha sido nada regular, es probable que la instancia superior la confirme, y de ser confirmado, pues tendría que ir a la cárcel”, agregó.

En esa misma línea, el abogado constitucionalista Luciano López consideró que de ser ejecutada la sentencia, el legislador Elera tendría que ir preso sin necesidad de autorización del Congreso.

“La inmunidad parlamentaria fue derogada por Ley N° 31118, publicada el 6/2/2021. La sentencia, si es ejecutada (en castellano, si quieren tomarlo preso), no se necesita ninguna autorización del Congreso. No es delito funcional, sino anterior a su cargo congresal”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

Twitter de Luciano López

Agregó que no es necesario que la sentencia tenga autoridad de cosa juzgada para que Elera vaya preso y solo podría evitarse si la Sala Superior dispone expresamente lo contrario.

“No se necesita que la sentencia tenga autoridad de cosa juzgada. Según el art. 418 del Nuevo Código Procesal Penal, el congresista Elera tendría que cumplir la pena provisionalmente, salvo que la Sala Superior disponga lo contrario , mientras resuelve la apelación”, enfatizó.

¿Por qué fue sentenciado Wilmar Elera?

La sentencia en contra de Wilmar Elera se da por su participación como supervisor de la obra Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Pacaipampa, Ayabaca, Piura.

De acuerdo con lo expuesto en el juicio oral, la obra tuvo un valor inicial de S/ 3 612 717 con un plazo de ejecución de 180 días. No obstante, las operaciones se iniciaron con retraso con un expediente sin firma del proyectista y la entrega parcial del terreno.

Posteriormente, el ingeniero residente hizo diversas consultas sobre aspectos técnicos del proyecto, pero no pudieron ser absueltas, ya que no figuraba ningún responsable de la documentación. Estas irregularidades, de acuerdo con el juez, no fueron advertidas por Wilmar Elera, quien ejercía de supervisor.

Finalmente, la obra tuvo que ser paralizada e intervenida para continuar con un arbitraje que fijó una indemnización a favor del contratista por un millón de soles.