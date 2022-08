Freddy Díaz minimiza caso de violación sexual en su contra: “No tenía conocimiento de la denuncia”

Denuncia. El congresista Freddy Díaz Monago acudió a la sede principal del Ministerio Público con el fin de entregar su pasaporte diplomático luego de ser denunciado por una trabajadora de su despacho por el presunto delito de violación sexual.

A su salida, el legislador señaló “no tener conocimiento de la denuncia” pese al pronunciamiento de varios parlamentarios y de la presidenta del Congreso, Lady Camones, quien condenó este hecho pidiendo que se hagan las investigaciones respectivas.

“No estuve presente estos días. El día de hoy hice entrega de mi pasaporte (....) He sido notificado el día sábado por la tarde. No tenía conocimiento de la denuncia. De ninguna manera (me he corrido) por eso estoy acá ”, manifestó Díaz Monago a la prensa.

Asimismo, Freddy Díaz negó que haya cometido algún delito violación pese al testimonio de la agraviada y los rastros de abuso sexual.

“ Eso está en proceso de investigación . Todavía no he brindado una declaración a la Fiscalía. Vamos a desarrollar el día miércoles luego de eso voy a brindar toda la información”, acotó.

Fuentes de La República contaron que el denunciado brindará su declaración al despacho de la fiscal Zoraida Ávalos, de la Segunda Fiscalía Suprema Penal, este miércoles 3 de agosto a las 8.30 a. m.

Anteriormente, Zoraida Ávalos dispuso abrir una investigación preliminar —por un plazo de 90 días— contra Freddy Díaz por el presunto delito de violación sexual.

Freddy Díaz fue retirado de la comisión especial de selección de candidatos aptos para la Defensoría del Pueblo, cargo por el cual fue elegido. Además, APP decidió expulsar al congresista tras conocer la denuncia de violación.