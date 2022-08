Comisión de Ética sesionará este martes por denuncia contra Freddy Díaz sobre caso de violación

La Comisión de Ética sesionará este martes 2 de agosto para tratar la denuncia contra el congresista Freddy Díaz, investigado por el presunto delito de violación sexual en agravio a una trabajadora del Congreso, hecho que se denunció el miércoles 27 de julio. La reunión semipresencial del grupo de trabajo se realizará desde las 10.30 a. m. en el Salón Raúl Porras Barrenechea.

El último domingo, el Ministerio Público solicitó el impedimento de salida del país contra Díaz. La fiscal Zoraida Ávalos, de la Segunda Fiscalía Suprema Penal, dispuso recabar las declaraciones del congresista y la víctima; sin embargo, el acusado no asistió en la primera diligencia que se llevó a cabo el último 30 de julio.

Este proceso se desarrolla por la investigación preliminar en el plazo de 90 días que dispuso la entidad contra el legislador.

Minimiza investigación

Este lunes 1 de agosto, el parlamentario acudió a la Fiscalía a fin de entregar su pasaporte diplomático. A su salida, señaló “no tener conocimiento de la denuncia” pese al pronunciamiento de varios colegas y de la presidenta del Congreso, Lady Camones, quien condenó la acusación.

“No estuve presente estos días. El día de hoy hice entrega de mi pasaporte (….). He sido notificado el día sábado por la tarde. No tenía conocimiento de la denuncia. De ninguna manera (me he corrido), por eso estoy acá”, manifestó.

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que fue afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100, creada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Gobierno peruano.

Además, la Línea 100 posee la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. El servicio atiende las 24 horas, todos los días del año, incluso feriados.