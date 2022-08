Los congresistas denunciados por violencia contra la mujer y acoso sexual

El último miércoles 27 de julio, el parlamentario Freddy Díaz Monago fue denunciado como presunto autor del delito de violación sexual en agravio de una trabajadora del Parlamento. Tras esta revelación, el Congreso buscó rápidamente desmarcarse del parlamentario, quien fue expulsado de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), retirado de la presidencia de la nueva comisión especial encargada de designar al defensor del Pueblo y al unísono se solicitó de forma multipartidaria su desafuero. Una rápida acción desde un Poder Legislativo que no ha sido ajeno — en los últimos años — a este tipo de escándalos relacionados con casos de violencia contra la mujer y acoso sexual.

Freddy Díaz Monago

El destino de Díaz Monago parece claro, existe un consenso en el Parlamento sobre la urgencia de que sea desaforado. En el plano judicial, deberá afrontar las responsabilidades penales que resulten del delito cometido. Lo incierto en un comienzo fue su paradero, ya que, tras presuntamente cometer la violación, este se dio a la fuga y reapareció recién este lunes 1 de agosto para presentarse ante la Fiscalía y negar el delito.

De acuerdo al testimonio de la denunciante, los hechos se habrían dado en horas de la madrugada del miércoles 27, en una oficina ubicada en el jirón Azángaro, en el Centro de Lima. La trabajadora relató que se encontraba bebiendo alcohol con el congresista en el lugar de los hechos, hablando de temas laborales. Es en esta circunstancia que el legislador habría cometido la violación.

Tras despertar, la mujer relató que se encontraba mareada, desorientada y adolorida, razón por la cual tuvo que ser auxiliada por un amigo, el cual se presentó en la oficina en compañía de un efectivo de la Policía Nacional (PNP). El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) la asistió para que pudiese entablar la denuncia contra el parlamentario.

Yonhy Lescano

Aunque el excandidato presidencial Yonhy Lescano no cuenta con sentencias condenatorias firmes impuestas por delitos dolosos, en marzo del 2019 fue señalado como autor del delito de acoso sexual por la periodista María del Pilar Rivera, quien aseguró que Lescano le había enviado mensajes con contenido sexual a través de WhatsApp.

En su defensa, el entonces parlamentario por Acción Popular se defendió diciendo que su celular había sido manipulado por terceros. Tras ello, el congresista intentó victimizarse y acusar a la mujer de prensa de haberle causado daño a su familia. Lo último que se conoció de este caso fue que Lescano presentó una querella contra los periodistas María del Pilar Rivera y Erick Sánchez ante la Corte Superior de Justicia de Lima, por lo que solicitó S/ 500.000 de reparación civil.

Moisés Mamani

En noviembre del 2018, una ciudadana brasileña denunció al congresista fujimorista Moisés Mamani Colquehuanca por cometer en su agravio actos contra el pudor. Acusó al parlamentario de haberle tocado el trasero con ambas manos, lo que quedó registrado en el parte policial. La mujer agredida trabajaba para la empresa LATAM.

En respuesta, Moisés Mamani negó la agresión sexual, a pesar de la denuncia de la agraviada y la difusión de un vídeo donde se le aprecia siendo retirado por personal de la aerolínea tras lo ocurrido: “A mí no me bajaron por tocamientos indebidos sino por mi estado de salud, he sido el último pasajero en subir al avión, no hubo tocamientos ni nada por el estilo. (…) Nunca le he faltado el respeto a nadie”. En agosto del 2020, Mamani Colquehuanca falleció durante la pandemia.

Luis López Vilela

A inicios del 2019, el fujimorista Luis López Vilela fue suspendido por 120 días del Congreso de la República, tras recomendación de la Comisión de Ética Parlamentaria. Esto como consecuencia de la denuncia que interpuso en su contra su colega de bancada Paloma Noceda, quien lo señaló como responsable de haberla tocado indebidamente.

Por su parte, el suspendido legislador nunca reconoció la acusación y lejos de mostrar su arrepentimiento, anunció que plantearía una denuncia por difamación contra Noceda. Por su parte, durante la votación en el Pleno para suspender a López Vilela, nueve legisladoras de Fuerza Popular votaron en contra , estas fueron: Betty Ananculí, Gladys Andrade, Tamar Arimborgo, Rosa Bartra, Karina Beteta, Úrsula Letona, María Melgarejo, Luz Salgado y Milagros Takayama.

Guido Bellido

A fines del 2021, llegó hasta la Comisión de Ética del Congreso de la República la denuncia de la parlamentaria Patricia Chirinos de Avanza País contra el expresidente del Consejo de Ministros y también congresista Guido Bellido, por una supuesta agresión verbal.

Chirinos acusó al integrante de Perú Libre de haberla atacado verbalmente durante un encuentro. “Me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me dijo directamente”, contó la congresista. El hecho habría ocurrido durante los primeros días del nuevo Congreso, mientras la parlamentaria de oposición pedía la oficina que su padre, Enrique Chirinos, usó cuando fue congresista.

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que fue afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100, creada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Gobierno peruano.

Además, la Línea 100 posee la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. El servicio atiende las 24 horas, todos los días del año, incluso feriados.