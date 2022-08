Congresista Esdras Medina: “Rafael López Aliaga es infraterno y desleal”

Esdras Medina, congresista por Arequipa, reapareció con duras críticas a Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, luego de que este le pidiera su renuncia a la bancada tras su postulación a la Mesa Directiva con parlamentarios de Perú Libre y el Bloque Magisterial.

Según precisó, López Aliaga y su partido desconocieron un acuerdo del 30 de junio, que lo designaba como representante para integrar una lista de postulación a la presidencia del Congreso. Señaló que lo mandaron a negociar votos con diferentes agrupaciones de derecha e izquierda para dar su respaldo a Echaíz.

“La señora Gladys Echaíz recién entró a la bancada y me estaba desplazando, no por democracia, sino por discriminación prácticamente de Jorge Montoya y Jorge Cueto (...). Ellos no querían que un provinciano llegue a la Mesa Directiva”, aseveró.

Deslealtad

Medina añadió que “Rafael López Aliaga es infraterno y es desleal”. “No ha sabido valorar el trabajo que he realizado en la bancada”, dijo el parlamentario con relación a su labor de fortalecer el partido en la región Arequipa.

Frente a los cuestionamientos por unirse con agrupaciones de izquierda en su intención de llegar a la Mesa Directiva, refirió que Jorge Montoya, de Renovación Popular, también se reunió con Waldemar Cerrón (Perú Libre) y Álex Paredes (Bloque Magisterial) . Los acuerdos por votos no implican que haya renunciado a mis posturas ideológicas, argumentó.

Sobre su situación en el Congreso, contó que recibió invitaciones de diferentes bancadas, incluso Perú Libre y el Bloque Magisterial. En un primer momento, dijo que estudiaba las propuestas, pero luego aclaró que solo integraría una que fuera armada por él.

En ese sentido, reveló que estudia formar un bloque con otros congresistas independientes a fin de integrar las comisiones de trabajo de la actual legislatura.