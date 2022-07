Elera tras disculparse por expresiones machistas: “Freddy Díaz debe recibir el máximo peso de la ley”

El tercer vicepresidente del Congreso de la República, Wilmar Elera, intentó aclarar sus expresiones machistas sobre la denuncia por violación contra el todavía parlamentario Freddy Díaz Monago, las cuales fueron entendidas como en defensa del legislador. Tras aceptar su error, hizo un llamado a que las autoridades judiciales hagan caer todo el peso de la ley sobre el exapepista, quien actualmente se encuentra en condición de no habido.

“Nosotros creemos que debe ser sancionado con el máximo peso de la ley. En este caso, no lo estamos avalando ni protegiendo al congresista Díaz Monago”, dijo durante una breve conferencia de prensa brindada este domingo 31 de julio.

En esta línea, el integrante de Somos Perú manifestó entender que la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, haya condenado sus expresiones: “Yo creo que es propicio que el Ministerio de la Mujer condene. Bajo ese contexto, cualquier persona puede pensar que yo estoy defendiendo o avalando a un violador. No lo estoy avalando, estoy dando una explicación porque estoy reconociendo la equivocación de mis palabras”.

Elera descarta renuncia a la Mesa Directiva

En otro momento, Wilmar Elera descartó que vaya a renunciar a la Mesa Directiva del Parlamento: “Tengo que hacer un mea culpa, me he equivocado en dar una expresión que ha salido de todo contexto (...) Evidentemente, no estoy de acuerdo con el hecho. Lo que quise decir es que ese ambiente propicio era para el violador, no para la víctima”.

En ese sentido, reiteró sus disculpas por lo dicho más temprano durante una entrevista en TV Perú al decir que la violación se dio por un exceso de licor y porque la agraviada era la única mujer que laboraba en el despacho de Freddy Díaz: “Lo que quise decir es que ese ambiente propicio era para el violador, no para la víctima”.